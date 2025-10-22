  • Články
PS: Hrozí, že dodávateľ Slovensko.sk si poistí pokračovanie cez nastrčenú firmu

  • DNES - 17:22
  • Bratislava
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), ktorá patrí pod Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, požaduje v jednom tendri na IT riešenia portálu Slovensko.sk kompatibilitu s konkrétnym produktom českej spoločnosti Barclet.

Tá má byť personálne prepojená so súčasným dodávateľom tohto portálu, spoločnosťou GlobalTel, a produkt sa navyše nedá dohľadať. Na stredajšej tlačovej konferencii na to upozornili poslanci Michal Truban a Ján Hargaš (obaja PS).

Obe tieto firmy sú prepojené. Sú prepojené konkrétnymi štatutármi, kde pán Jozef Chamraz je členom predstavenstva v GlobalTeli, pani Gabriela Sedmidubská je štatutárkou v Barclete a obaja sú spoluvlastníci jednej firmy, ktorá je uprostred tohto. Čiže je veľmi jasné, ako súčasný dodávateľ je prepojený na firmu, ktorá má poskytovať nejaký komponent, ktorý bude základom nového Slovensko.sk,“ priblížil Hargaš. Spoločnou firmou má byť Bliss Tec, s. r. o. „To, čo sa reálne môže stať a reálne to podľa mňa hrozí, je že súčasný dodávateľ zabalíčkuje to, čo teraz dodáva pre štát, do nejakého krajšieho obalu, zinkasuje za to 80 miliónov eur a ideme ďalej,“ dodal.

Progresívne Slovensko požaduje zrušenie verejného obstarávania a aj pre tento tender navrhlo odvolanie ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý). Mimoriadna schôdza Národnej rady SR by sa mala uskutočniť vo štvrtok (23. 10.) ráno. Doterajšie pokusy opozície otvoriť schôdze zvolané k odvolaniu ďalších členov vlády však boli neúspešné. Koaličná strana Hlas-SD, za ktorú Migaľ pôvodne do parlamentu kandidoval, už avizovala, že jeho odvolanie by bolo porušením koaličnej zmluvy.

Zdroj: Info.sk, TASR
