Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
Pavol Gašpar avizuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík v médiách

  • DNES - 16:49
  • Bratislava
Národné bezpečnostné analytické centrum pripravuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík vo výstupoch na sociálnych sieťach či v mediálnom priestore.

Šéf Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar to uviedol pre novinárov po stredajšom rokovaní výboru Národnej rady (NR) SR na kontrolu činnosti SIS.

Ide o monitorovanie bezpečnostných rizík vo výstupoch na sociálnych sieťach alebo v mediálnom priestore,“ reagoval Gašpar na novinársku otázku. Keď bude metodika pripravená, predstavia ju podľa neho verejnosti a médiám.

Poslanec NR SR a člen výboru Richard Glück (Smer-SD) považuje za dôležité baviť sa o bezpečnostných rizikách v mediálnom priestore. „Stotožňujem sa s tým, že je potrebné zaoberať sa médiami, ktoré od rána do večera štvú túto spoločnosť tak, že sa tu ľudia začnú medzi sebou mlátiť tak, ako sa to deje napríklad aj v Spojených štátoch a deje sa to v ďalších krajinách, kde tá vnútorná bezpečnosť je skutočne ohrozená,“ skonštatoval.

Opozičná poslankyňa a členka výboru Zuzana Števulová (PS) tvrdí, že šéf SIS zatiaľ o avizovanej metodike neinformoval. Téma takisto podľa jej slov zatiaľ nebola predmetom rokovania výboru. Poslankyňa a členka výboru Mária Kolíková (SaS) v tejto súvislosti poukázala na rozdielne vnímanie pri pomenovaní „hrozba“, „ktoré niekto môže vnímať ako slobodu tlače a niekto to môže vnímať ako radikalizáciu“.

Podpredseda výboru Peter Šuca (Smer-SD) zároveň informoval, že jediný prerokovaný bod výboru sa týkal stanoviska SIS k informáciám, že združenie Brat za brata mediálne prezentuje vôľu vybudovať paralelnú spravodajskú službu. Informácie, ktoré mali zaznieť, podľa jeho názoru zazneli. „Riaditeľ služby nás žiadal, aby sme informáciu, ktorú sme dostali od spravodajskej služby k organizácii, resp. motorkárskemu združeniu Brat za brata, dali do modu dôverné. To znamená, že nemôžem povedať nič z toho, čo sme sa dozvedeli z informácií od riaditeľa tajnej služby,“ ozrejmil predseda.

O zaradenie tohto bodu do rokovania požiadal opozičný poslanec a člen výboru Jaroslav Spišiak (PS). Potvrdil, že od šéfa SIS dostal žiadanú informáciu. „Viem, čo s tou informáciou budem robiť ďalej ako poslanec v rámci svojich možností a kompetencií. To znamená, že zvolám asi výbor pre obranu a bezpečnosť, budem sa pýtať ministra vnútra, lebo ten je ďalší na rade, ktorý by mal poskytnúť verejnosti informácie,“ priblížil.

Zdroj: Info.sk, TASR
