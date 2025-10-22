  • Články
Marek Para: V stredu bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska

  • DNES - 16:39
  • Bratislava
Marek Para: V stredu bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska

Obhajoba Mariana Kočnera a Pavla Ruska, ktorí si aktuálne v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza odpykávajú 19-ročný trest väzenia, podala v stredu návrh na Najvyšší súd SR na prerušenie výkonu ich trestu.

Pre TASR to potvrdil ich advokát Marek Para. Najvyšší súd SR bude v prípade falšovania zmeniek rozhodovať o dovolaní.

Para tento týždeň odôvodnil zámer podať návrh tým, že obaja odsúdení vykonali takú dĺžku trestu, ktorá je maximálne možná v ich prípade po novele Trestného zákona. Obhajoba sa pri svojej argumentácii opiera o rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci BAJI Trans.

Kočner a Rusko podali voči ich odsudzujúcemu rozsudku dovolanie minulý rok. Medzi dôvody dovolania patria napríklad zásah do práva na obhajobu či nezákonne vykonané dôkazy, medzi ktoré obhajoba radí aj komunikáciu v mobilnej aplikácii. Najvyšší súd už v dovolacom konaní zložil senát.

Kočnera a Ruska odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku v roku 2020 v kauze falšovania televíznych zmeniek na 19-ročný nepodmienečný trest väzenia. O rok neskôr im potvrdil trest aj Najvyšší súd SR.

Zdroj: Info.sk, TASR
