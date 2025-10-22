Marek Para: V stredu bol podaný návrh na prerušenie výkonu trestu Kočnera a Ruska
Obhajoba Mariana Kočnera a Pavla Ruska, ktorí si aktuálne v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza odpykávajú 19-ročný trest väzenia, podala v stredu návrh na Najvyšší súd SR na prerušenie výkonu ich trestu.
Pre TASR to potvrdil ich advokát Marek Para. Najvyšší súd SR bude v prípade falšovania zmeniek rozhodovať o dovolaní.
Para tento týždeň odôvodnil zámer podať návrh tým, že obaja odsúdení vykonali takú dĺžku trestu, ktorá je maximálne možná v ich prípade po novele Trestného zákona. Obhajoba sa pri svojej argumentácii opiera o rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci BAJI Trans.
Kočner a Rusko podali voči ich odsudzujúcemu rozsudku dovolanie minulý rok. Medzi dôvody dovolania patria napríklad zásah do práva na obhajobu či nezákonne vykonané dôkazy, medzi ktoré obhajoba radí aj komunikáciu v mobilnej aplikácii. Najvyšší súd už v dovolacom konaní zložil senát.
Kočnera a Ruska odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku v roku 2020 v kauze falšovania televíznych zmeniek na 19-ročný nepodmienečný trest väzenia. O rok neskôr im potvrdil trest aj Najvyšší súd SR.
Pavol Gašpar avizuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík v médiách
Národné bezpečnostné analytické centrum pripravuje metodiku na monitoring bezpečnostných rizík vo výstupoch na sociálnych sieťach či v mediálnom priestore.
SaS kritizuje rezort vnútra, že chce nakúpiť 50 luxusných áut za 5,1 milióna eur
Ministerstvo vnútra chce nakúpiť 50 luxusných áut za vyše 5,1 milióna eur. Konkrétne má ísť o 30 SUV a 20 limuzín.
Vodič zišiel z vozovky a zrazil 81-ročnú ženu, ktorá zraneniam podľahla
V obci Hronovce v okrese Levice prišla pri dopravnej nehode o život 81-ročná žena.
Dlhodobo nepoistené vozidlá budú vyradené z evidencie, zavedie sa objektívna zodpovednosť za PZP
Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý zefektívni systém povinného zmluvného poistenia a radikálne zníži počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke.