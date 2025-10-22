  • Články
Vodič zišiel z vozovky a zrazil 81-ročnú ženu, ktorá zraneniam podľahla

  • DNES - 15:37
  • Hronovce
V obci Hronovce v okrese Levice prišla pri dopravnej nehode o život 81-ročná žena.

Nehoda sa stala v stredu popoludní v blízkosti zastávky autobusov. Podľa doterajších zistení chodkyňu zrazilo osobné auto, ktoré z doposiaľ nezistených príčin zišlo z vozovky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Seniorka utrpela pri nehode vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodiča auta podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, polícia preto nebude k veci poskytovať ďalšie informácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
