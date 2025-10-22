Vodič zišiel z vozovky a zrazil 81-ročnú ženu, ktorá zraneniam podľahla
V obci Hronovce v okrese Levice prišla pri dopravnej nehode o život 81-ročná žena.
Nehoda sa stala v stredu popoludní v blízkosti zastávky autobusov. Podľa doterajších zistení chodkyňu zrazilo osobné auto, ktoré z doposiaľ nezistených príčin zišlo z vozovky. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Seniorka utrpela pri nehode vážne zranenia, ktorým na mieste podľahla. Vodiča auta podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania, polícia preto nebude k veci poskytovať ďalšie informácie.
Fotografie z miesta nehody
SaS kritizuje rezort vnútra, že chce nakúpiť 50 luxusných áut za 5,1 milióna eur
Ministerstvo vnútra chce nakúpiť 50 luxusných áut za vyše 5,1 milióna eur. Konkrétne má ísť o 30 SUV a 20 limuzín.
Dlhodobo nepoistené vozidlá budú vyradené z evidencie, zavedie sa objektívna zodpovednosť za PZP
Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý zefektívni systém povinného zmluvného poistenia a radikálne zníži počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke.
PS a SaS upozorňujú, že združenie Brat za brata tvorí vlastnú informačnú službu
Združenie Brat za brata si podľa hnutia PS a strany SaS vytvára vlastnú informačnú službu. Bezpečnostné zložky štátu podľa nich musia konať.
Mimoriadnu schôdzu k dôveryhodnosti SIS vedenej Gašparom zvolali na štvrtok
Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k uzneseniu k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby vedenej Pavlom Gašparom má byť vo štvrtok (23. 10.) poobede.