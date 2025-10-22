Petr Fiala: Vláda nie je urazená, moc odovzdá hladko a rozpočet bude riešiť
- DNES - 15:22
- Praha
Končiaca česká vláda nie je podľa jej predsedu Petra Fialu urazená, pre budúci kabinet nepripravuje žiadne prekážky a moc plánuje odovzdať hladko.
Reagoval tak na výhrady strán vznikajúcej vlády aj českých politických komentátorov v súvislosti so sporom o štátnom rozpočte. Fiala v stredu po rokovaní vlády zopakoval, že k otázke rozpočtu sa jeho kabinet vráti začiatkom novembra po ustanovení Poslaneckej snemovne, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Vláda nie je v žiadnom prípade urazená na výsledky volieb. Nerobíme žiadne naschvály,“ zdôraznil Fiala. To podľa neho tvrdia najmä ľudia, ktorí jeho vládu kritizovali alebo tí, ktorí nerozumejú, na čo slúži štátny rozpočet. Podotkol, že ide o základný nástroj vlády, ktorým uskutočňuje svoju politiku. Preto by podľa neho mal nastupujúci kabinet prísť s takým rozpočtom, ktorý ukazuje jej priority a spôsob, akým chce riadiť štát. Fialova vláda odmieta svoj návrh opätovne poslať do snemovne na rokovanie, aj keď ju k tomu opakovane vyzvalo hnutie ANO či prezident Petr Pavel.
„My sme vychádzali z tvrdení opozičných predstaviteľov, že s tým naším rozpočtom nesúhlasia, majú nachystaný lepší a na vládnutie sú pripravení. Teraz sa ukazuje, že to nebola pravda, ale len predvolebná rétorika,“ povedal Fiala. Podľa jeho slov naďalej platí, že súčasná vláda zatiaľ rozpočet do snemovne posielať nebude, ale k tejto otázke sa vráti na začiatku novembra. „Keď sa ukáže, že nová vláda nie je schopná prísť s rozpočtom alebo že sa predlžuje doba, počas ktorej budeme ešte vládnuť my v demisii, sme pripravení hovoriť o tom, ako s tým rozpočtom naložiť. Z našej strany tu nie je žiadne zaseknutie sa a žiadne naschvály, nič také,“ podotkol končiaci premiér.
Dodal, že jeho kabinet nebude novej vláde robiť žiadne problémy. „Úplne akceptujeme výsledky volieb, hladko odovzdáme vládu... Z našej strany je dobrá vôľa odovzdať riadenie štátu tak, ako to časovo bude možné. Nie sme v žiadnom prípade sklamaní, urazení a ani nevytvárame žiadne bomby a prekážky pre budúcu vládu. Pracujeme stále naplno v prospech českých občanov,“ dodal Fiala.
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu zverejnil na sociálnej sieti X video, podľa ktorého Fialova vláda bude zrejme „škodiť až do konca“ a znovu ju obvinil, že nepracuje v prospech českých občanov.
Grynkewich: Rusko bude skúšať limity NATO, od narušení ho odradila rozhodnosť
Severoatlantická aliancia (NATO) očakáva, že Rusko bude naďalej testovať jej limity, nateraz sa však zdá, že od ďalších narušení vzdušného priestoru členských krajín Moskvu odradila rozhodná reakcia Aliancie.
Putin sledoval cvičenie ruskej tzv. jadrovej triády
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu z veliacej miestnosti sledoval cvičenie ruských strategických jadrových síl s účasťou ich pozemnej, námornej a leteckej zložky.
Friedrich Merz čelí rastúcej vlne kritiky za svoje výroky o migračnej politike
Vyhlásenia nemeckého kancelára o negatívnom vplyve migrácie na nemecké mestá budú mať ekonomické dôsledky, povedal v stredu prezident Nemeckého ústavu pre hospodársky výskum Marcel Fratzscher.
Exprezidenta Miloša Zemana po akútnej operácii prepustili z nemocnice
Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana lekári v utorok prepustili z nemocnice po tom, ako mu minulý týždeň akútne operovali absces.