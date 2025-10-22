  • Články
Streda, 22.10.2025
M. Šutaj Eštok: Hlasovanie za odvolanie Samuela Migaľa by porušovalo koaličnú zmluvu

Hlasovanie za odvolanie ministra ktorejkoľvek koaličnej strany by bolo v zmysle koaličnej zmluvy jej porušením.

Uviedol to na brífingu predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok k štvrtkovému (23. 10.) hlasovaniu o opozičnom návrhu na odvolanie Samuela Migaľa (nezávislý) z funkcie ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. To však podľa Šutaja Eštoka neznamená, že Hlas-SD nemá k Migaľovej práci výhrady.

Myslím si, že asi ťažko budem hľadať poslanca Hlasu, ktorého by pri tejto schôdzi (parlamentu) nesvrbela ruka. Odhliadnem od vyjadrení pána Migaľa, ktoré sú asi osobné, cez ktoré sa nedokáže preniesť, tie ataky na pána prezidenta a pána predsedu parlamentu a na mňa, ani už ich nesledujem. Politiku nemôžete brať osobne, to ste potom malé dieťa. Ale máme aj nejakú zodpovednosť za túto vládu. My si uvedomujeme politickú situáciu,“ priblížil predseda Hlasu-SD.

Strana Hlas-SD chce podľa jeho slov byť stabilným členom vládnej koalície. „Rešpektujeme to, že za pána Migaľa nesie politickú zodpovednosť po dodatku ku koaličnej zmluve politická strana Smer-SD. V zmysle koaličnej zmluvy by bolo jej porušením, ak by sme hlasovali za odvolanie ministra ktorejkoľvek koaličnej strany. To však neznamená, že nemáme k práci pána Migaľa výhrady, ale nie sú to výhrady osobné,“ podčiarkol.

Poznamenal, že primátori a starostovia spustili úspešný projekt Centra zdieľaných služieb, ktorý chce spájať do budúcnosti obce, aby sa šetrili finančné prostriedky tým, že veľké obce by zabezpečovali servis pre menšie obce. „Pán Migaľ, pretože to je projekt ministerstva vnútra a súčasného predsedu parlamentu pána Richarda Rašiho (Hlas-SD), odmieta tieto obce odfinancovať,“ uviedol.

Myslím, že ako každý jeden minister tejto vlády, má pán Migaľ povinnosť sa postaviť pred novinárov a pred verejnosť a vysvetľovať veci, ktoré vyzerajú byť netransparentné alebo nejasné. Takže v tomto prípade my si uvedomujeme politickú realitu, máme zodpovednosť za stabilitu tejto vládnej koalície a rešpektujeme nominanta politickej strany Smer, napriek tomu, že máme voči jeho práci výhrady. Tie budeme smerovať našim koaličným partnerom tak, aby si minister svoju prácu robil v prospech Slovenska, v prospech ľudí, v prospech regiónov,“ dodal Šutaj Eštok.

Zdroj: Info.sk, TASR
