PS a SaS upozorňujú, že združenie Brat za brata tvorí vlastnú informačnú službu
Združenie Brat za brata si podľa hnutia PS a strany SaS vytvára vlastnú informačnú službu. Bezpečnostné zložky štátu podľa nich musia konať.
Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) vidí za krokmi združenia snahu o diskreditáciu či zastrašovanie občanov. PS vyzvalo ministerstvo vnútra, aby preverilo, či Brat za brata neporušuje zákon. V takom prípade by ho rezort vnútra mal podľa hnutia rozpustiť. TASR o tom informovali Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS a Michal Goffa z komunikačného oddelenia SaS.
„Podali sme trestné oznámenie na Brat za Brata z dôvodu, že vytvára štruktúry s paramilitárnymi prvkami a pôsobí ako organizovaná skupina so snahou zasahovať do bezpečnostného systému štátu. Dnes máme nové informácie o tom, že toto občianske združenie vytvára paralelnú informačnú službu. Je potešujúce, že orgány činné v trestnom konaní začali konať na základe nášho podnetu. Existuje podozrenie, že dochádza k trestným činom proti Slovenskej republike,“ uviedla Kolíková a dodala, že nové informácie strana posunula polícii. SaS zároveň vyzvala verejnosť, aby informácie o fungovaní združenia poskytla orgánom činným v trestnom konaní.
PS kritizovalo vládnu koalíciu, že pri združení Brat za brata nekoná. „Kde je teraz vládna koalícia? Prenasleduje mimovládky, ktoré jej kladú otázky o transparentnosti. Keď tu však máme združenie, ktoré zjavne predstavuje reálnu bezpečnostnú hrozbu, tak mlčí. A šéf SIS Pavol Gašpar sa tvári, že sa nič nedeje,“ vyhlásila poslankyňa NR SR Zuzana Števulová (PS). Odpovedí sa plánujú poslanci hnutia dožadovať aj prostredníctvom parlamentných výborov. PS zdôraznilo, že Brat za brata informovalo o vzniku „Národnej informačnej agentúry“ verejne a „vyzýva občanov, aby jej donášali informácie o takzvaných nepriateľoch národa“.
SaS kritizuje rezort vnútra, že chce nakúpiť 50 luxusných áut za 5,1 milióna eur
Ministerstvo vnútra chce nakúpiť 50 luxusných áut za vyše 5,1 milióna eur. Konkrétne má ísť o 30 SUV a 20 limuzín.
Vodič zišiel z vozovky a zrazil 81-ročnú ženu, ktorá zraneniam podľahla
V obci Hronovce v okrese Levice prišla pri dopravnej nehode o život 81-ročná žena.
Dlhodobo nepoistené vozidlá budú vyradené z evidencie, zavedie sa objektívna zodpovednosť za PZP
Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý zefektívni systém povinného zmluvného poistenia a radikálne zníži počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke.
Mimoriadnu schôdzu k dôveryhodnosti SIS vedenej Gašparom zvolali na štvrtok
Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k uzneseniu k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby vedenej Pavlom Gašparom má byť vo štvrtok (23. 10.) poobede.