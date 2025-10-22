Mimoriadnu schôdzu k dôveryhodnosti SIS vedenej Gašparom zvolali na štvrtok
Mimoriadna schôdza Národnej rady (NR) SR k uzneseniu k dôveryhodnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) vedenej Pavlom Gašparom má byť vo štvrtok (23. 10.) poobede.
Má sa začať o 16.30 h. Zvolal ju na vtedy predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR.
Mimoriadnu schôdzu iniciovala opozícia. Žiadosť o zvolanie podala ešte minulý týždeň. Uznesenie je z dielne skupiny poslancov za opozičnú SaS. Navrhujú v ňom, aby parlament okrem iného vyzval vládu a prezidenta, aby odvolali Gašpara z funkcie riaditeľa tajnej služby.
Šéf parlamentu Raši sa v tejto súvislosti obrátil na parlamentný ústavnoprávny výbor. Pre TASR vysvetlil, že nastala legislatívne nejednoznačná situácia, keďže opozícia žiada zvolať schôdzu s jediným bodom programu, ktorý je už zaradený v programe aktuálne prebiehajúcej schôdze.
Požiadal preto výbor o stanovisko k tomu, či je možné na schôdzi zvolanej na žiadosť skupiny poslancov navrhovať prerokovanie bodu programu, ktorý sa nachádza v schválenom programe prebiehajúcej schôdze. Výbor stanovisko ešte neprijal.
SaS kritizuje rezort vnútra, že chce nakúpiť 50 luxusných áut za 5,1 milióna eur
Ministerstvo vnútra chce nakúpiť 50 luxusných áut za vyše 5,1 milióna eur. Konkrétne má ísť o 30 SUV a 20 limuzín.
Vodič zišiel z vozovky a zrazil 81-ročnú ženu, ktorá zraneniam podľahla
V obci Hronovce v okrese Levice prišla pri dopravnej nehode o život 81-ročná žena.
Dlhodobo nepoistené vozidlá budú vyradené z evidencie, zavedie sa objektívna zodpovednosť za PZP
Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý zefektívni systém povinného zmluvného poistenia a radikálne zníži počet nepoistených vozidiel v cestnej premávke.
PS a SaS upozorňujú, že združenie Brat za brata tvorí vlastnú informačnú službu
Združenie Brat za brata si podľa hnutia PS a strany SaS vytvára vlastnú informačnú službu. Bezpečnostné zložky štátu podľa nich musia konať.