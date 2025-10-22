  • Články
Putin sledoval cvičenie ruskej tzv. jadrovej triády

Ruský prezident Vladimir Putin v stredu z veliacej miestnosti sledoval cvičenie ruských strategických jadrových síl s účasťou ich pozemnej, námornej a leteckej zložky.

V rámci cvičenia sa uskutočnili praktické odpaly medzikontinentálnych balistických rakiet a riadených striel odpaľovaných zo vzduchu. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia zverejneného na webe Kremľa.

Píše sa v ňom, že počas cvičenia sa overila úroveň pripravenosti orgánov vojenského velenia a praktické zručnosti operačného personálu pri riadení podriadených jednotiek.

Všetky ciele cvičenia boli splnené.

Ako Kremeľ spresnil, zo štátneho kozmodrómu Pleseck bola na strelnicu Kura na Kamčatke odpálená medzikontinentálna balistická strela Jars. Z jadrovej strategickej ponorky Briansk v oblasti Barentsovho mora bola odpálená balistická raketa Sineva. Na cvičení sa zúčastnili aj lietadlá diaľkového letectva Tu-95MS, ktoré uskutočnili odpaly riadených striel odpaľovaných zo vzduchu.

Riadenie praktických odpalov prebiehalo z Národného centra riadenia obrany Ruskej federácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
