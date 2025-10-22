  • Články
Toto gesto najčastejšie používajú psychopati. Nerobíte to tiež?

  • DNES - 19:08
  • Svet
Psychopati a psychopatky vo vzťahoch často využívajú nevinné gesto, ktorým však manipulujú. Nerobíte to aj vy?

Nežný dotyk vo väčšine medziľudských vzťahov naznačuje sympatie, náklonnosť a dôvernosť. U psychopatov sa však stáva predmetom manipulácie. Tvrdí to štúdia z Brighamtonskej univerzity v New Yorku, ktorej výsledky publikovali v žurnále Current Psychology.

Ako tvrdia autori, dotyk v určitých momentoch vyjadruje namiesto pochopenia skôr snahu o získanie moci. Psychopati a narcisti ho využívajú napríklad počas hádky, keď sa partnera snažia objať alebo chytiť za rameno či hlavu.

„Nie všetky dotyky majú dobrý zámer a nie všetky objatia sú bez ujmy,“ pripomenul autor štúdie, psychológ Richard Mattson. „Niekedy môžu slúžiť potrebám jedného na úkor druhého.“

Rozdiely u mužov a žien

Výskumu sa zúčastnilo vyše 500 vysokoškolákov vo veku nad 18 rokov. Každý z nich bol zadaný. Vedci u nich súčasne zisťovali ich postoj k dotykom – ako často sa partnera alebo partnerky dotýkajú, ako sa pri tom cítia a či využívajú dotyk aj na iný ako pozitívny účel. Okrem toho ich testovali na prejavy takzvanej „temnej triády“ - teda psychopatie, narcizmu a machiavelizmu.

Podľa výskumu muži aj ženy s temnými črtami osobnosti manipulujú pri dotykoch rozličným spôsobom. Podľa neho muži, ktorí pociťujú úzkosť z možnej straty partnerky, ju často nútia k dotykom.

„Úzkostliví muži využívajú dotyk ako formu uistenia alebo obrany. Pri žiarlivosti si napríklad vynucujú dotyky, aby sa uistili o svojom spojení s partnerkou,“ uvádza výskum.

Ženy sa v takomto prípade správajú opačne – pri obave z možného rozchodu sa dotykom vyhýbajú, čím podľa psychológov takisto upevňujú svoje postavenie vo vzťahu.

Zdroj: Info.sk, DP, springer.com
