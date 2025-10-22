  • Články
Michala S. z kauzy Mýtnik ŠTS odsúdil na peňažný trest 500.000 eur

  • DNES - 14:14
  • Banská Bystrica
Michala S. z kauzy Mýtnik ŠTS odsúdil na peňažný trest 500.000 eur

Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica uznal v stredu podnikateľa Michala S. za vinného a odsúdil ho na peňažný trest 500.000 eur.

Obžaloba sa týkala kauzy Mýtnik a vinila ho z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Z posledného skutku ho súd oslobodil. Rozsudok nie je právoplatný.

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
