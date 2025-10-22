Michala S. z kauzy Mýtnik ŠTS odsúdil na peňažný trest 500.000 eur
Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica uznal v stredu podnikateľa Michala S. za vinného a odsúdil ho na peňažný trest 500.000 eur.
Obžaloba sa týkala kauzy Mýtnik a vinila ho z pokračovacieho zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie výnosu z trestnej činnosti. Z posledného skutku ho súd oslobodil. Rozsudok nie je právoplatný.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
