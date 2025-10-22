Exprezidenta Miloša Zemana po akútnej operácii prepustili z nemocnice
- DNES - 14:07
- Praha
Bývalého českého prezidenta Miloša Zemana lekári v utorok prepustili z nemocnice po tom, ako mu minulý týždeň akútne operovali absces.
V stredu to na sociálnej sieti X uviedol Zemanov blízky spolupracovník Luboš Procházka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Stále som ešte malátny a unavený, ale je mi lepšie. V nemocnici sa o mňa starali príkladne,“ citoval Procházka bývalého prezidenta. Dodal, že pracovný program na najbližšie dni Zemanova kancelária zrušila.
Exprezident teraz bude do nemocnice dochádzať na kontroly. V novembri a decembri sa mal pôvodne zúčastniť na autogramiádach Nakladateľstva Olympia, v ktorom vyšlo viacero kníh o Zemanovi. Nakladateľstvo podľa Procházku, ktorý je jeho konateľom, počká, či mu to jeho zdravotný stav umožní.
Zeman minulý týždeň vo štvrtok podstúpil akútnu operáciu pre hnisavý absces na chrbte.
