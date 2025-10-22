Šipoš: Rudolf Huliak sa snaží rýchlo pomôcť herniam, ktorým končí licencia
- DNES - 13:39
- Bratislava
Minister cestovného ruchu a športu podľa Michala Šipoša podporuje iba kasína a herne, ktorým čoskoro končí licencia.
Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý) sa rozhodol „polámať cez koleno“ ústavu a rokovací poriadok. Snaží sa totiž v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnej schôdzi Národnej rady (NR) SR rýchlo pretlačiť novelu zákona o hazardných hrách. Tá pomôže iba kasínam a herniam, ktorým čoskoro končí licencia, uviedli v stredu v parlamente predstavitelia opozičného poslaneckého klubu Hnutie Slovensko - Za ľudí.
„Minister Huliak znižuje dane z výherných automatov a podáva pomocnú ruku herniam a kasínam, ktorým končia licencie - zariadeniam, ktoré rozvracajú rodiny, privádzajú ľudí k závislostiam a k finančnému bankrotu,“ vyhlásil predseda klubu Michal Šipoš.
Aktuálne malo podľa neho napríklad skončiť posledné kasíno v Bratislave, ktoré má mesačný zisk približne 1,4 milióna eur. „Prečo takýto biznis minister Huliak bráni?“ spýtal sa opozičný poslanec.
Vláda podľa Veroniky Remišovej (Hnutie Slovensko - Za ľudí) svojimi krokmi likviduje celé podnikateľské prostredie okrem jedného odvetvia, a tým je hazard. Pripomenula, že skrátené legislatívne konanie má byť určené len pre prípady, keď hrozia značné hospodárske škody.
„Rudolf Huliak hovorí argument, že to prinesie do rozpočtu nejaké peniaze. Ale oveľa viac peňazí to z rozpočtu zoberie. Pretože liečba jedného závislého človeka, ktorý je závislý od gamblerstva, stojí štát násobne viac ako získa do rozpočtu,“ zdôraznila Remišová.
Zásadný vplyv bude mať podľa nej novela aj na samosprávy. „Rudolf Huliak chce týmto návrhom obísť kompetencie samosprávy spravovať si hazard na svojom vlastnom území. Toto pokladám za absolútne neakceptovateľné,“ konštatovala opozičná poslankyňa a pripomenula, že mnohé samosprávy už hazard na svojom území zakázali.
