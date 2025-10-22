Zelenskyj považuje Trumpov návrh zastaviť boje a rokovať za dobrý kompromis

  • Články
Ukrajinský prezident má pochybnosti, že Vladimir Putin prijme návrh Donalda Trumpa.

Za „dobrý kompromis“ označil v stredu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby súčasná frontová línia na Ukrajine bola základom pre mierové rokovania s Ruskom. Zelenskyj zároveň vyjadril pochybnosti, že to ruský prezident Vladimir Putin prijme. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Kyjev dlhodobo trvá na okamžitom prímerí na súčasnej frontovej línii pred mierovými rokovaniami. Naopak, Moskva podľa agentúry Reuters vyhlásila, že ako jednu z viacerých podmienok pre zastavenie bojov požaduje, aby Ukrajina odstúpila Rusku ďalšie územia - aj tie, ktoré v súčasnosti nemá pod kontrolou.

Trump podľa Zelenského „navrhol, aby sme zostali tam, kde sme, a začali rozhovory“. „Myslím si, že to je dobrý kompromis, ale nie som si istý, či ho Putin podporí,“ uviedol počas krátkej návštevy Nórska ukrajinský prezident s tým, že svoje pochybnosti tlmočil aj šéfovi Bieleho domu, s ktorým sa stretol minulý piatok.

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov už v utorok odmietol výzvy na prímerie, kým nebudú vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu, medzi ktoré Moskva radí napríklad to, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou, vzdala sa ambícií vstúpiť do NATO a aby zabezpečila ochranu rusky hovoriacich obyvateľov.

Trump po minulotýždňovom telefonáte s Putinom vyzval na zmrazenie konfliktu pozdĺž súčasnej frontovej línie. Zdroje viacerých médií vrátane agentúry Bloomberg tvrdili, že Putin v rozhovore požadoval, aby Ukrajina odstúpila Rusku celý Donbas. Americký prezident následne vyhlásil, že Donbas by mal zostať rozdelený tak, ako je v súčasnosti.

Zdroj: Info.sk, TASR
