  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 25.10.2025Meniny má Aurel
Bratislava

Vedci pozorovali účinky mRNA vakcín na onkologických pacientov

  • DNES - 9:42
  • Svet
Vedci pozorovali účinky mRNA vakcín na onkologických pacientov

Výskum priniesol zistenie, ktoré by mohlo pomôcť aj pri liečbe odolných onkologických ochorení.

Onkologickí pacienti podstupujúci imunoterapiu majú dvojnásobnú šancu na prežitie v priebehu ďalších troch rokov po podaní vakcíny mRNA oproti tým, ktorí zaočkovaní neboli. S týmto tvrdením vyrukovali Adam Grippin z Texaskej univerzity na kongrese Európskej spoločnosti pre medicínsku onkológiu (ESMO) 2025.

Ako približuje portál IFLScience, Grippin počas doktorandského štúdia na Floridskej univerzite pod dohľadom Eliasa Sayoura testoval experimentálne mRNA vakcíny a ich účinok na rakovinu mozgu. Vakcíny, ktoré sa používajú pri očkovaní proti ochoreniu covid-19, podľa ich zistení vedú imunitu k ničeniu nádorových buniek, a to aj v prípade, že nie sú priamo zamerané na boj proti rakovine.

Svoju hypotézu overili aj v praxi. Medzi rokmi 2019 až 2023 sledovali liečbu onkologických pacientov, ktorým aplikovali inhibítory imunitných kontrolných bodov. Tí, ktorým v priebehu prvých 100 dní tejto imunoterapie podali mRNA vakcínu, mali podľa vedcov dvojnásobnú šancu na prežitie v priebehu ďalších troch rokov.

„Táto štúdia dokazuje, že komerčne dostupné mRNA vakcíny proti covidu dokážu nasmerovať imunitný systém pacientov k ničeniu rakovinových buniek,“ uviedol Grippin vo vyhlásení.

Nádej do budúcnosti

Účinky vakcín sledovali aj u ďalších druhov rakoviny. Stredná doba prežitia sa z 20,6 mesiaca bez očkovania po zaočkovaní posunula na 37,3 mesiaca v prípade pacientov s nemalobunkovým nádorom pľúc. Pozitívne výsledky zaznamenali aj pri metastatickom melanóme, najviac však pri nádoroch, ktoré bežne nereagujú na imunoterapiu.

„Máme nádej, že mRNA vakcíny zlepšia zdravie nielen pacientov, ktorí podstupujú imunoterapiu, ale že prinesú výsledky aj u pacientov, ktorí sú voči takejto liečbe odolní,“ dodali vedci.

Zdroj: Info.sk, DP, iflscience.com, mdanderson.org
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Hib: Smrteľné ochorenie, o ktorom ste nepočuli – vďaka vakcínam

Hib: Smrteľné ochorenie, o ktorom ste nepočuli – vďaka vakcínam

VČERA - 20:17Veda

Ochorenie, ktoré najviac ohrozovalo deti, dnes prakticky neexistuje. Poďakovať sa môžeme vakcínam.

Poľský minister energetiky Motyka oznámil pokrok v rozvoji jadrovej energetiky

Poľský minister energetiky Motyka oznámil pokrok v rozvoji jadrovej energetiky

VČERA - 14:08Veda

Poľské ministerstvo energetiky v piatok oznámilo pokrok v rozvoji jadrovej energetiky.

Covid môže ovplyvniť správanie detí, vedci varujú pred týmito následkami

Covid môže ovplyvniť správanie detí, vedci varujú pred týmito následkami

21:58 17.10.2025Veda

Pokusy na myšiach nasvedčujú, že ochorenie covid-19 ovplyvňuje kvalitu spermií. Následky sa môžu preniesť aj na potomkov.

ESET odhalil spyvér zameraný na Android používateľov

ESET odhalil spyvér zameraný na Android používateľov

10:17 14.10.2025Veda

Výskumníci zo spoločnosti ESET odhalili rozsiahlu špionážnu kampaň zameranú na používateľov Androidu v Spojených arabských emirátoch.

Vosveteit.sk
Trump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na násTrump pritvrdzuje voči Číne. Ak sa jeho plán naplní, svet čaká nová digitálna vojna, ktorá bude mať dopad aj na nás
Microsoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcieMicrosoft úplne prekopal ponuku Štart. Tvoj Windows počítač dostane čoskoro nový vzhľad a funkcie
Dvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodkuDvere otvoríš dotykom prsta. Chytrý zámok WELOCK U81 pošle klasické kľúče do dôchodku
Obľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakovinyObľúbený typ nápoja Slovákov má temnú stránku. WHO varuje, že výrazne prispieva k vzniku rakoviny
Google oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrátGoogle oznámil kvantový prelom. Toto je okamih, na ktorý vedci čakali tri desaťročia. Čip Willow prekonal superpočítače 13-tisíckrát
Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!Veľký výrobca telefónov na Slovensku s trhovým podielom 24 % vyzýva používateľov, aby nepoužívali Chrome!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedelPoužívaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznámeTo, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP