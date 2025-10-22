Vedci pozorovali účinky mRNA vakcín na onkologických pacientov
Výskum priniesol zistenie, ktoré by mohlo pomôcť aj pri liečbe odolných onkologických ochorení.
Onkologickí pacienti podstupujúci imunoterapiu majú dvojnásobnú šancu na prežitie v priebehu ďalších troch rokov po podaní vakcíny mRNA oproti tým, ktorí zaočkovaní neboli. S týmto tvrdením vyrukovali Adam Grippin z Texaskej univerzity na kongrese Európskej spoločnosti pre medicínsku onkológiu (ESMO) 2025.
Ako približuje portál IFLScience, Grippin počas doktorandského štúdia na Floridskej univerzite pod dohľadom Eliasa Sayoura testoval experimentálne mRNA vakcíny a ich účinok na rakovinu mozgu. Vakcíny, ktoré sa používajú pri očkovaní proti ochoreniu covid-19, podľa ich zistení vedú imunitu k ničeniu nádorových buniek, a to aj v prípade, že nie sú priamo zamerané na boj proti rakovine.
Svoju hypotézu overili aj v praxi. Medzi rokmi 2019 až 2023 sledovali liečbu onkologických pacientov, ktorým aplikovali inhibítory imunitných kontrolných bodov. Tí, ktorým v priebehu prvých 100 dní tejto imunoterapie podali mRNA vakcínu, mali podľa vedcov dvojnásobnú šancu na prežitie v priebehu ďalších troch rokov.
„Táto štúdia dokazuje, že komerčne dostupné mRNA vakcíny proti covidu dokážu nasmerovať imunitný systém pacientov k ničeniu rakovinových buniek,“ uviedol Grippin vo vyhlásení.
Nádej do budúcnosti
Účinky vakcín sledovali aj u ďalších druhov rakoviny. Stredná doba prežitia sa z 20,6 mesiaca bez očkovania po zaočkovaní posunula na 37,3 mesiaca v prípade pacientov s nemalobunkovým nádorom pľúc. Pozitívne výsledky zaznamenali aj pri metastatickom melanóme, najviac však pri nádoroch, ktoré bežne nereagujú na imunoterapiu.
„Máme nádej, že mRNA vakcíny zlepšia zdravie nielen pacientov, ktorí podstupujú imunoterapiu, ale že prinesú výsledky aj u pacientov, ktorí sú voči takejto liečbe odolní,“ dodali vedci.
