Ministerstvo kultúry dostalo pokutu
Ministerstvo musí zaplatiť 10 tisíc eur za krok pod vedením bývalej ministerky.
Ministerstvo kultúry (MK) SR dostalo od Úradu na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ) SR pokutu 10.000 eur za vytvorenie databázy občanov a firiem s prepojením na „ruské kruhy“, ktorú zverejnilo bývalé vedenie ministerstva pod vedením Natálie Milanovej. MK voči rozhodnutiu podalo rozklad, pričom nenamieta samotný skutok, len výšku škody. Zároveň kritizuje bývalé vedenie rezortu za diskriminačné konanie.
„Počas jeho mandátu bol na oficiálnom webe ministerstva zverejnený dokument s názvom ‚Zoznam firiem s vlastníkmi a prepojeniami na Ruskú federáciu‘, ktorý obsahoval osobné údaje tisícok ľudí a firiem,“ priblížila riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková. Dodala, že nie je jasné, kto nariadil vytvorenie zoznamu. Jeho zverejnenie v sekcii, ktorá informuje o poskytovaných dotáciách však vzbudzuje podozrenie, že malo ísť o zoznam subjektov, ktoré mali byť znevýhodňované pri rozhodovaní o podpore z verejných zdrojov.
„ÚOOÚ v rozhodnutí konštatoval, že ministerstvo zverejnením osobných údajov porušilo zásadu zákonnosti, korektnosti a transparentnosti spracúvania osobných údajov a uložil pokutu,“ informovala Demková.
MK podalo 16. októbra voči rozhodnutiu rozklad, namieta v ňom výlučne výšku uloženej pokuty. „Ministerstvo plne rešpektuje zákonnosť samotnej sankcie a uznáva pochybenie, ku ktorému došlo počas pôsobenia predchádzajúceho vedenia,“ vysvetlila Demková.
Prípad podľa súčasného manažmentu rezortu potvrdzuje, že bývalé vedenie považovalo praktiky diskriminácie pri prístupe k dotáciám za správne a ospravedlniteľné. Zároveň má potvrdzovať, že kým sa osoby vo vtedajšom vedení ministerstva hlásili k hodnotám slobody a demokracie, v reálnych činoch konali opak.
