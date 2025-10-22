Rusi zaútočili na materskú školu v Charkove

  • Články
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu informoval, že pri ruskom dronovom útoku na mesto Charkov dostala zásah aj materská škola.

O život prišla jedna osoba a ďalších sedem ľudí bolo zranených. Všetky deti boli evakuované a nateraz sú v krytoch. Z predbežných správ podľa Zelenského vyplýva, že mnohé z detí majú akútne stresové reakcie.

Štátna záchranná služba Ukrajiny zverejnila fotografie z evakuácie detí z materskej školy v Charkove, ktoré Zelenskyj tiež zdieľal na svojich sociálnych sieťach, píše TASR.

Pre útok dronom na materskú školu neexistuje žiadne opodstatnenie a ani nikdy nemôže byť. Je zrejmé, že Rusko je čoraz

drzejšie. Tieto útoky sú fackou Ruska do tváre každému, kto trvá na mierovom riešení. Gangstrov a teroristov možno na ich miesto postaviť len silou,“ napísal ukrajinský prezident.

Kyjev a ďalšie regióny Ukrajiny boli v noci na stredu vystavené masívnym vzdušným útokom, ktoré si vyžiadali najmenej šesť obetí. Rusko sa k nim zatiaľ nevyjadrilo.

Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že Rusko v rámci „masívneho útoku“ v noci na stredu opäť cielilo na energetickú infraštruktúru hlavného mesta.

Zelenskyj sa momentálne nachádza v Nórsku. Na stredu má tiež naplánovanú návštevu továrne na stíhačky Saab v Linköpingu vo Švédsku a stretnutie so švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom.

Zdroj: Info.sk, TASR
