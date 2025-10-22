Hib: Smrteľné ochorenie, o ktorom ste nepočuli – vďaka vakcínam
Ochorenie, ktoré najviac ohrozovalo deti, dnes prakticky neexistuje. Poďakovať sa môžeme vakcínam.
Očkovanie patrí k najväčším úspechom medicíny. Vďaka nemu sa nám podarilo odstrániť pravé kiahne, zastaviť epidémiu detskej obrny a výrazne znížiť počet prípadov rakoviny krčka maternice.
Okrem týchto výdobytkov sa vakcíny postarali aj o to, aby len málokto z nás dnes hovoril o smrteľnom ochorení Hib.
Rizikové najmä pre deti
Portál IFLScience približuje, že ochorenie Hib vzniká vplyvom baktérií Haemophilus influenzae typu B. Prvýkrát ho v roku 1892 opísal nemecký bakteriológ Richard Pfeiffer. V tom čase sa predpokladalo, že Hib vyvoláva chrípku, lebo ho našli v hlienoch pacientov s týmto ochorením. Dnes už vieme, že chrípka vzniká pôsobením vírusov, nie baktérií.
Ako sa neskôr zistilo, H. influenzae vyvolávala u pacientov sekundárnu infekciu. V niektorých prípadoch baktéria pretrvávala v telách pacientov bez toho, aby o tom vedeli. Problémy nastali až vtedy, keď vyvolala infekciu.
Baktériu najčastejšie evidovali u malých detí – pred vývinom vakcíny sa nachádzala v nosoch 0,5 až 3 percent zdravých detí. Až v 60 percentách prípadov došlo v infekcii pred dovŕšením prvého roka detí, pričom do skupiny najohrozenejších patrili deti vo veku 6 až 11 mesiacov.
Ochorenie Hib bolo v minulosti najčastejšou príčinou zápalu mozgových blán u detí. Toto ochorenie vo vážnych prípadoch vedie až k záchvatom a kóme, úmrtnosť podľa Európskych centier pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC) dosahovala až 40 percent.
Hib vyvolávalo aj ďalšie ochorenia ako epiglotitídu (opuch príklopky hrtana), celulitídu, zápal pľúc a sepsu.
Ako vysvetlil vedecký projekt Oxfordskej univerzity Vaccine Knowledge Project, „aj pri poskytnutí liečby umiera približne každé dvadsiate dieťa s Hib meningitídou“.
Zmena v 80. rokoch
K zásadnej zmene v prognóze ochorenia a riziku nakazenia došlo v 80. rokoch. Vtedy v USA vyvinuli vakcínu s obsahom neaktívnej časti baktérie, ktorá po podaní stimuluje imunitu. V Spojených štátoch je dnes bežnou súčasťou prevencie, a očkujú sa ňou deti od 2. do 15. mesiaca života. Vo Veľkej Británii sa zas podáva ako súčasť vakcíny s viacnásobným účinkom – chráni teda aj proti tetanu, čiernemu kašľu či detskej obrne.
Celosvetovo dosahuje miera zaočkovanosti proti Hib 78 percent, dodáva WHO.
