Vtáčiu chrípku potvrdili v dvoch chovoch

  • DNES - 11:37
  • Veľká Mača
Veterinári potvrdili v pondelok (20. 10.) v drobnochove hrabavej hydiny vo Veľkej Mači v okrese Galanta vírus vtáčej chrípky (H5N1).

Lokalita sa nachádza neďaleko pôvodného ohniska nákazy v Šúrovciach v okrese Trnava. TASR to uviedla riaditeľka Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy (RVPS) Galanta Bohuslava Miškovičová.

Ide o drobnochov so 17 kusmi hrabavej hydiny,“ priblížila s tým, že kadávery usmrtenej a uhynutej hydiny z dotknutého chovu hneď v pondelok pod dozorom veterinárov odviezli na likvidáciu do kafilérie.

Zistený výskyt vtáčej chrípky vo Veľkej Mači sa nachádza v desaťkilometrovom pásme dohľadu, ktorý veterinári nariadili po skoršom potvrdení ohniska v Šúrovciach. RVPS Galanta bezodkladne po potvrdení nákazy v chove nariadila veterinárne opatrenia na zabránenie jej ďalšieho šírenia. Vtáčia chrípka môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie zvierat a ľudí.

Vtáčia chrípka aj na severe

Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Dolný Kubín potvrdila na farme v obci Liesek v okrese Tvrdošín vírus vtáčej chrípky H5N1. Ako pre TASR uviedla riaditeľka RVPS Dolný Kubín Jana Filková, momentálne prebieha epizootologické šetrenie v chove.

RVPS Dolný Kubín vymedzila okolo ohniska nákazy vtáčej chrípky H5N1 trojkilometrové ochranné pásmo na katastrálne územia obcí Brezovica, Liesek a Čimhová. „Úradný veterinárny lekár RVPS Dolný Kubín odobral štyri kusy kadáverov nosníc kury domácej a jeden kus kadáveru husi bielej,“ spresnila Filková. Vzorky boli zaslané do Národného referenčného laboratória, ktoré potvrdilo pozitívny výsledok testovaných vzoriek na vírus vysokopatogénnej vtáčej chrípky.

V ohnisku nákazy musia bezodkladne usmrtiť všetku hydinu v chove, zlikvidovať všetky kadávery, hydinové mäso a vajcia v chove. RVPS Dolný Kubín ďalej nariadila zneškodniť alebo vhodne ošetriť spôsobom, ktorý zabezpečí zničenie vírusu vtáčej chrípky, všetok materiál a všetky odpady, ktoré môžu byť kontaminované, ako sú krmivá, podstielka, kal a hnoj, a vykonať predbežné čistenie a dezinfekciu budov využívaných na ustajnenie hydiny, pastvín, pôdy a zariadení.

V desaťkilometrovom pásme dohľadu od ohniska nákazy vtáčej chrípky majú chovatelia zakázané konať trhy, výstavy, prehliadky a iné zhromažďovania hydiny alebo iného vtáctva v pásme dohľadu. Takisto majú zakázané premiestňovanie živej alebo usmrtenej hydiny a iného vtáctva, celých tiel alebo častí mŕtvych voľne žijúcich alebo držaných vtákov, ich vajec, mäsa a iných produktov živočíšneho pôvodu a ich vedľajších živočíšnych produktov v rámci pásma dohľadu, z pásma dohľadu a do pásma dohľadu.

Zdroj: Info.sk, TASR
