Fico: EÚ by mala podporiť samit Trumpa a Putina v Budapešti

  • DNES - 10:54
  • Bratislava
Fico: EÚ by mala podporiť samit Trumpa a Putina v Budapešti

Otázku podporenia samitu chce Robert Fico otvoriť na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady.

Najrozumnejšie by bolo, keby Európska únia (EÚ) podporila samit medzi šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti. Túto otázku chce premiér Robert Fico (Smer-SD) otvoriť na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady. Informoval o tom na stredajšom zasadnutí Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti. Fico sa má ešte v stredu večer stretnúť s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Hľadať s ním chce prienik pri otázke cien energií a áut.

Postavím otázku na Rade, či je správne ísť cestou balíkov a tvrdých vyjadrení, keď chceme, aby samit v Budapešti bol,“ povedal slovenský premiér. EÚ podľa neho nevie, či vôbec samit chce. Lídri by podľa Fica nemali robiť závery k Ukrajine, ale len konštatovať, že podporujú samit. „Na rade budem vystupovať v duchu absolútnej podpory tohto samitu,“ doplnil s tým, že cieľom EÚ nemôže byť zatvoriť Putina, ale dostať všetkých za jeden stôl a rokovať. „Mier bez odovzdania časti území, ktoré sú dnes na Ukrajine, nie je možný. Alebo máte iný nápad? Toto je realita,“ doplnil. Zopakoval, že je na každom členskom štáte, aký prístup využije pri Ukrajine.

Premiér tiež informoval, že sa do návrhu záverov zasadnutia podarilo dostať odsek o tom, že Európska komisia musí „rýchlo a tvrdo reagovať na ceny energií“. Slovensko bude chcieť podľa neho aj závery pri otázke automobilového priemyslu. V tejto súvislosti informoval, že bude potrebné pristúpiť k revízii návrhu zákazu spaľovacích motorov od roku 2035, výsledkom by mal byť kompromis. Ak sa podarí do záverov zasadnutia dostať odsek, ktorý navrhuje Slovensko, Fico podľa svojich slov „asi“ oznámi Merzovi, že Slovensko súhlasí s 19. balíkom sankcií voči Rusku.

Líder opozičného PS Michal Šimečka reagoval, že európski lídri vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského podporili ideu tohto samitu v Budapešti. Šimečka sa však obáva, že Putin nechce prímerie, pretože chce pokračovať vo vojne, keďže má pocit, že mu za to nič nehrozí.

Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu na sociálnych sieťach uviedol, že prípravy na možný samit v Budapešti naďalej pokračujú - aj napriek tomu, že táto schôdzka bola medzičasom odložená na neurčito.

Zdroj: Info.sk, TASR
