Susko: Pri krádežiach je potrebné dôsledne aplikovať súčasnú legislatívu
Riešenie drobných krádeží v obchodoch tkvie aj v správnej aplikácii a efektívnom uplatňovaní súčasnej legislatívy.
Pred rokovaním vlády to v súvislosti s otvorením témy sprísnenia novely Trestného zákona uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Reagoval tak na podnety Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), kritizujúceho nedostatočné postihovanie drobnej kriminality v priestupkovom konaní. Minister pripomenul, že podľa konzultácie s obchodníkmi nie je problém ani tak výška škody či nárast krádeží, ktorý je fenoménom v celej Európe, ale najmä narastajúca agresivita páchateľov. „Zvyšovanie agresivity rieši Trestný zákon. Ak dochádza k násiliu pri samotnej krádeži alebo pri nevydaní predmetu, je to trestný čin bez ohľadu na výšku škody,“ upozornil. Myslí si preto, že je potrebné dôsledne uplatňovať nástroje súčasnej legislatívy.
Potvrdil, že spolu s Ministerstvom vnútra (MV) SR sa zaoberajú zmenami v priestupkovom zákone. „Napríklad inštitútom drobných obecných služieb, ktorý by riešil najmä prípady nemajetných páchateľov,“ dodal Susko. Zopakoval, že rezort spravodlivosti posudzuje aj ďalšie možnosti, ktoré by efektívnejšie postihovali recidívu v prípade drobnej kriminality, analyzuje aj postupy v iných krajinách.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) potvrdil, že na zmenách v priestupkovom zákone jeho rezort pracuje. „Do konca roka by sme chceli prísť s nejakým návrhom,“ dodal. Odmietol zároveň prirovnania súčasného problému drobnej kriminality s bezpečnostnou situáciou v období násilností v 90. rokoch.
