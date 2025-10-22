Louvre je opäť prístupný pre verejnosť
10:50
- Paríž
Parížske múzeum Louvre je od stredy 09:00 h SELČ opäť otvorené pre verejnosť, oznámila jeho tlačová služba.
Neprístupná zostáva Apolónova galéria, kde sa v nedeľu ráno odohrala „krádež storočia“, pri ktorej boli odcudzené šperky v odhadovanej hodnote 88 miliónov eur. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.
Múzeum bolo pre verejnosť zatvorené aj v utorok, čo je však obvyklý voľný deň. Brány Louvru by pre návštevníkov mali byť v stredu otvorené do 21:00 h SELČ, píše sa na webovej stránke múzea.
Riaditeľka Louvre Laurence des Cars po krádeži ponúkla svoju demisiu, ktorá však bola zamietnutá, napísal na svojom webe denník Le Figaro. V stredu popoludní Laurence des Cars absolvuje vypočúvanie pred poslancami francúzskeho Senátu. Očakáva sa, že bude odpovedať na otázky o bezpečnostných opatreniach v Apolónovej galérii, kde je vystavená kráľovská zbierka drahokamov a korunovačných diamantov - ide približne o 800 kusov. Počas lúpeže bolo z tejto expozície ukradnutých osem klenotov.
Kurátor Louvru odhadol škodu spôsobenú nedeľnou krádežou na 88 miliónov eur. Historická a umelecká hodnota ukradnutých šperkov je však nevyčísliteľná, uviedla v utorok večer v televízii RTL parížska prokurátorka Laure Beccuauová, podľa ktorej ide o jednu z najväčších krádeží umenia za posledné desaťročia.
Pátranie po štyroch páchateľoch krádeže aj ich koristi stále trvá. Parížska prokurátorka pripustila možnosť, že „okolo nich“ pôsobila „celá skupina tímov“, ktoré „im pomohli vykonať túto krádež“. Uviedla tiež, že auto s hydraulickou plošinou použité pri krádeži bolo získané prostredníctvom „pseudoprenájmu počas údajného sťahovania“.
