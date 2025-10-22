  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
14°Bratislava

Orbán: Prípravy na summit Trump-Putin v Budapešti naďalej prebiehajú

  • DNES - 10:46
  • Budapešť
Orbán: Prípravy na summit Trump-Putin v Budapešti naďalej prebiehajú

Dátum schôdzky lídrov zostáva neistý.

Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu na sociálnych sieťach uviedol, že prípravy na možný summit medzi šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti naďalej pokračujú - aj napriek tomu, že táto schôdzka bola medzičasom odložená na neurčito. „Dátum je stále neistý. Keď príde čas, zorganizujeme ho,“ napísal Orbán. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

A samozrejme, zajtra na mierovom pochode ukážeme svetu, že Budapešť nebola vybraná náhodou. Stalo sa tak preto, lebo Maďarsko je ostrovom mieru a Maďari za mier stoja. Zostaňte s nami! Teraz nás naozaj musí byť veľa,“ dodal premiér v súvislosti so štvrtkovým provládnym Pochodom mieru, ktorý pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956 organizuje Fórum občianskeho zomknutia (CÖF).

Trump v utorok vyhlásil, že nechce „premárnené stretnutie“ s Putinom. Vyjadril sa tak po tom, čo vysoký predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že prezidenti USA a Ruska nemajú v pláne stretnúť sa v najbližšej budúcnosti.

Nechcem zbytočné stretnutie,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, prečo sú plány na stretnutie lídrov nateraz pozastavené. „Nechcem strácať čas, takže uvidíme, čo sa stane,“ pokračoval americký prezident.

Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii.

Trump minulý týždeň telefonicky hovoril so šéfom Kremľa. Po telefonáte oznámil, že sa s Putinom dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej Budapešti. Zároveň vtedy ešte vyjadril očakávania, že táto schôdzka by sa mohla uskutočniť do dvoch týždňov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Louvre je opäť prístupný pre verejnosť

Louvre je opäť prístupný pre verejnosť

DNES - 10:50Zahraničné

Parížske múzeum Louvre je od stredy 09:00 h SELČ opäť otvorené pre verejnosť.

Francúzskemu exprezidentovi Sarkozymu vo väznici pridelili ochranku

Francúzskemu exprezidentovi Sarkozymu vo väznici pridelili ochranku

DNES - 9:43Zahraničné

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy má v parížskej väznici La Santé, kde nastúpil výkon trestu, pridelenú ochranku. Tieto bezpečnostné opatrenia zostanú v platnosti, „kým to bude považované za potrebné“.

Omilosteného účastníka útoku na Kapitol zadržali za vyhrážky kongresmanovi

Omilosteného účastníka útoku na Kapitol zadržali za vyhrážky kongresmanovi

DNES - 8:59Zahraničné

Muža, ktorý bol odsúdený za účasť na útoku na americký Kapitol a neskôr omilostený, zadržali pre podozrenie z vyhrážania sa zabitím vysokopostavenému demokratického kongresmanovi.

Rozsiahly dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 6 mŕtvych

Rozsiahly dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 6 mŕtvych

DNES - 7:19Zahraničné

Ruské nočné útoky na Ukrajinu pripravili o život najmenej šesť ľudí a 17 ďalších zranili, oznámil v stredu ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Medzi obeťami sú podľa neho aj dve deti.

Vosveteit.sk
Česká zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranuČeská zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranu
Nová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyniNová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyni
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strachSme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové peckyKoniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP