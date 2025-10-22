Korytnica vstáva z popola, v bývalých kúpeľoch obnovia historický vrt
- DNES - 10:42
- Liptovská Osada
V areáli bývalých kúpeľov Korytnica začne ešte ten rok obnova historického vrtu Ľudovít s minerálnou vodou s vysokým obsahom kyseliny kremičitej.
V blízkosti pôvodného vrtu vznikne nový pavilón z prírodného kameňa a dreva, ktorý nadviaže na historickú architektúru korytnických prameňov. TASR o tom za spoločnosť Korytnica 1853 informoval Miroslav Duračinský.
Vrt Ľudovít sa nepoužíval od roku 2008 po predchádzajúcom poškodení v roku 2000. „Tento zdroj patrí medzi najhodnotnejšie pramene Korytnice vďaka obsahu 135 miligramov kyseliny kremičitej na liter, pričom zostáva nízka hodnota na sodík a bohatá na vápnik a horčík. Takáto kombinácia sa v prírode vyskytuje len výnimočne,“ uviedol Duračinský.
Po obnove vrtu plánuje spoločnosť vykonať nové akreditované rozbory, ktoré potvrdia chemické zloženie vody Ľudovít. Následne sa pripraví aj jej opätovné fľaškovanie pod značkou Korytnica Ľudovít. „Naším zámerom je prvýkrát v histórii sprístupniť tento prameň návštevníkom. Chceme preto súbežne s obnovením vrtu postaviť aj nový drevený pavilón v areáli bývalých kúpeľov Korytnica, v ktorom si budú môcť návštevníci nabrať vodu,“ priblížil Duračinský.
Samotný prameň Ľudovít je pomenovaný na počesť Ľudovíta Štúra, ktorý kúpele v Korytnici v 19. storočí opakovane navštevoval. Minerálna voda z prameňa Ľudovít sa kedysi plnila do fliaš, avšak historicky nebola nikdy prístupná verejnosti. Projekt obnovy prameňa Ľudovít je súčasťou širšieho plánu na revitalizáciu celého areálu Korytnice.
Fico: Najvýznamnejší odkaz je, že za štátny rozpočet hlasovalo 79 poslancov
Rozpočet verejnej správy ráta v budúcom roku s poklesom deficitu zo súčasných 5 % hrubého domáceho produktu na 4,1 %.
Erik Tomáš oznámil nový program rezortu práce zameraný na podporu jednorodičov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa projekt zameraný na podporu jednorodičov, ktorého cieľom je pomôcť tejto skupine obyvateľstva postaviť sa na vlastné nohy v novej životnej situácii.
Fico: Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu
Pokračovanie konsolidácie v nasledujúcich rokoch bude mať inú podobu ako v rokoch 2024 a 2025.
Rakúsko napokon podporí 19. balík európskych sankcií proti Rusku
Rakúske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že na nadchádzajúcom samite napokon podporí najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku.