  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
14°Bratislava

PS namieta úpravu zákona o patentoch

  • DNES - 10:30
  • Bratislava
PS namieta úpravu zákona o patentoch

Progresívne Slovensko hovorí o ohrození konkurencieschopnosti SR.

Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Tina Gažovičová (PS) kritizuje zmeny v zákone o patentoch. Upozorňuje na to, že v parlamente sa schválili cez pozmeňujúci návrh k novému zákonu o vysokých školách. Hovorí o ohrození konkurencieschopnosti Slovenska. Uviedla to v stanovisku, ktoré TASR poskytli z mediálneho oddelenia hnutia.

Koalícia pridáva do legislatívy nové články, ktoré zasahujú do zákona o patentoch a ďalších právnych predpisov. V praxi to znamená, že výstupy a nové patenty nebudú patriť inštitúciám, u ktorých sa výskum realizoval. Ak odstránime motiváciu vysokých škôl a výskumných inštitúcií investovať do inovácií, zastavíme vznik nových technológií a startupov ešte skôr, než dostanú šancu vzniknúť,“ skonštatovala.

Namietala legislatívny proces. Poukázala pritom na to, že návrh neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. „Ide o zásadnú zmenu filozofie duševného vlastníctva, ktorá ide ďaleko nad rámec samotného nového vysokoškolského zákona. Vôbec však nebola konzultovaná s inštitúciami, ktorých sa najviac dotkne,“ povedala Gažovičová.

Mieni, že Slovensko by takýmto krokom mohlo zvrátiť jeden z míľnikov plánu obnovy - reformu efektívnejšieho riadenia a financovania vedy, výskumu a inovácií. „Súčasťou reformy bola transformácia Slovenskej akadémie vied, aby mohla slobodne rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom. Tento pozmeňujúci návrh ide proti zámerom reformy,“ dodala.

Poslanci NR SR v utorok (21. 10.) schválili nový zákon o vysokých školách. Prináša viaceré zmeny, pre študentov sa napríklad zavádza možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. Plénum k tomu prijalo aj pozmeňujúci návrh, ktorý mení zákon o patentoch.

Vytvára sa ním tzv. osobitná ochrana topografie vytvorenej zamestnancom verejnej vysokej školy alebo zamestnancom Slovenskej akadémie vied (SAV) alebo niektorej z jej organizácií. Zakotvuje sa princíp zachovania autorských práv zamestnancov verejných vysokých škôl a zamestnancov SAV. Takisto sa vytvára osobitný druh zamestnaneckého vynálezu, a to vynález vytvorený zamestnancom verejnej vysokej školy alebo zamestnancom SAV alebo jej organizácie. Podobná úprava sa zavádza pri vytvorení osobitného druhu zamestnaneckého dizajnu - dizajn vytvorený zamestnancom verejnej vysokej školy alebo zamestnancom SAV alebo jej organizácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Polícia: Útok harpúnou zasiahol 42-ročného muža do krku, podozrivého zadržali

Polícia: Útok harpúnou zasiahol 42-ročného muža do krku, podozrivého zadržali

DNES - 11:14Domáce

Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s útokom šípom z harpúny, ktorý 42-ročného muža zasiahol do krku.

Fico: EÚ by mala podporiť samit Trumpa a Putina v Budapešti

Fico: EÚ by mala podporiť samit Trumpa a Putina v Budapešti

DNES - 10:54Domáce

Otázku podporenia samitu chce Robert Fico otvoriť na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady.

Susko: Pri krádežiach je potrebné dôsledne aplikovať súčasnú legislatívu

Susko: Pri krádežiach je potrebné dôsledne aplikovať súčasnú legislatívu

DNES - 10:52Domáce

Riešenie drobných krádeží v obchodoch tkvie aj v správnej aplikácii a efektívnom uplatňovaní súčasnej legislatívy, pripomenul Boris Susko.

U zajacov na Slovensku potvrdili smrteľné ochorenie

U zajacov na Slovensku potvrdili smrteľné ochorenie

DNES - 10:41Domáce

Z časti Slovenska hlásia viacero nakazených zajacov.

Vosveteit.sk
Česká zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranuČeská zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranu
Nová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyniNová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyni
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strachSme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové peckyKoniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP