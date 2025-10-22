PS namieta úpravu zákona o patentoch
Progresívne Slovensko hovorí o ohrození konkurencieschopnosti SR.
Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Tina Gažovičová (PS) kritizuje zmeny v zákone o patentoch. Upozorňuje na to, že v parlamente sa schválili cez pozmeňujúci návrh k novému zákonu o vysokých školách. Hovorí o ohrození konkurencieschopnosti Slovenska. Uviedla to v stanovisku, ktoré TASR poskytli z mediálneho oddelenia hnutia.
„Koalícia pridáva do legislatívy nové články, ktoré zasahujú do zákona o patentoch a ďalších právnych predpisov. V praxi to znamená, že výstupy a nové patenty nebudú patriť inštitúciám, u ktorých sa výskum realizoval. Ak odstránime motiváciu vysokých škôl a výskumných inštitúcií investovať do inovácií, zastavíme vznik nových technológií a startupov ešte skôr, než dostanú šancu vzniknúť,“ skonštatovala.
Namietala legislatívny proces. Poukázala pritom na to, že návrh neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. „Ide o zásadnú zmenu filozofie duševného vlastníctva, ktorá ide ďaleko nad rámec samotného nového vysokoškolského zákona. Vôbec však nebola konzultovaná s inštitúciami, ktorých sa najviac dotkne,“ povedala Gažovičová.
Mieni, že Slovensko by takýmto krokom mohlo zvrátiť jeden z míľnikov plánu obnovy - reformu efektívnejšieho riadenia a financovania vedy, výskumu a inovácií. „Súčasťou reformy bola transformácia Slovenskej akadémie vied, aby mohla slobodne rozvíjať spoluprácu so súkromným sektorom. Tento pozmeňujúci návrh ide proti zámerom reformy,“ dodala.
Poslanci NR SR v utorok (21. 10.) schválili nový zákon o vysokých školách. Prináša viaceré zmeny, pre študentov sa napríklad zavádza možnosť voľby medzi absolvovaním záverečnej stáže alebo písaním záverečnej práce. Plénum k tomu prijalo aj pozmeňujúci návrh, ktorý mení zákon o patentoch.
Vytvára sa ním tzv. osobitná ochrana topografie vytvorenej zamestnancom verejnej vysokej školy alebo zamestnancom Slovenskej akadémie vied (SAV) alebo niektorej z jej organizácií. Zakotvuje sa princíp zachovania autorských práv zamestnancov verejných vysokých škôl a zamestnancov SAV. Takisto sa vytvára osobitný druh zamestnaneckého vynálezu, a to vynález vytvorený zamestnancom verejnej vysokej školy alebo zamestnancom SAV alebo jej organizácie. Podobná úprava sa zavádza pri vytvorení osobitného druhu zamestnaneckého dizajnu - dizajn vytvorený zamestnancom verejnej vysokej školy alebo zamestnancom SAV alebo jej organizácie.
Polícia: Útok harpúnou zasiahol 42-ročného muža do krku, podozrivého zadržali
Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s útokom šípom z harpúny, ktorý 42-ročného muža zasiahol do krku.
Fico: EÚ by mala podporiť samit Trumpa a Putina v Budapešti
Otázku podporenia samitu chce Robert Fico otvoriť na nadchádzajúcom zasadnutí Európskej rady.
Susko: Pri krádežiach je potrebné dôsledne aplikovať súčasnú legislatívu
Riešenie drobných krádeží v obchodoch tkvie aj v správnej aplikácii a efektívnom uplatňovaní súčasnej legislatívy, pripomenul Boris Susko.
U zajacov na Slovensku potvrdili smrteľné ochorenie
Z časti Slovenska hlásia viacero nakazených zajacov.