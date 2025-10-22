KDH garantuje zrušenie „zoštátnenia“ škôl, ak bude súčasťou novej vlády
Opozičné KDH je pripravené zrušiť „zoštátnenie“ súkromných a cirkevných škôl i byrokratizáciu školstva, ak bude súčasťou novej vlády. Konštatuje to vo svojom stanovisku v reakcii na utorňajšie (21. 10.) schválenie zákonov z dielne rezortu školstva.
„KDH bude garantovať, že ak bude súčasťou vlády, ktorá nahradí vládu Roberta Fica, zruší Druckerovo nezmyselné ‚zoštátnenie‘ súkromných a cirkevných škôl a byrokratizáciu školstva,“ odkázal komunikačný odbor KDH.
Hnutie zároveň podotklo, že ako „strana Novembra ’89 si ctíme právo rodičov vybrať pre svoje deti najvhodnejšiu školu a odmietame totalitné praktiky tejto vlády“.
Plénum národnej rady v utorok schválilo niekoľko legislatívnych návrhov týkajúcich sa školstva. Zmení sa napríklad spôsob určovania školských obvodov či rozšíri sa okruh dôvodov na zníženie normatívneho príspevku. Zároveň bude od septembra 2027 predprimárne vzdelávanie pre všetky štvorročné deti povinné.
