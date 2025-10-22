  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
10°Bratislava

Omilosteného účastníka útoku na Kapitol zadržali za vyhrážky kongresmanovi

  • DNES - 8:59
  • New York
Omilosteného účastníka útoku na Kapitol zadržali za vyhrážky kongresmanovi

Muža, ktorý bol odsúdený za účasť na útoku na americký Kapitol zo 6. januára 2021 a neskôr omilostený prezidentom Donaldom Trumpom, zadržali pre podozrenie z vyhrážania sa zabitím vysokopostavenému demokratického kongresmanovi.

Ako v stredu informovala agentúra DPA, polícia štátu New York v nedeľu oznámila, že 34-ročný Christopher Moynihan bol zadržaný, lebo sa „vyhrážal zabitím členovi Kongresu“.

Terčom útoku mal byť popredný demokratický kongresman Hakeem Jeffries zo štátu New York, ktorý sa v utorok poďakoval orgánom činným v trestnom konaní „za ich rýchly a rozhodný zásah pri zadržaní nebezpečnej osoby“, čo sa mu vyhrážala. Jeffries vo svojom vyhlásení napísal, že zadržaný muž bol medzi „tisíckami násilných zločincov, ktorí vtrhli do Kapitolu USA počas útoku 6. januára, a bol Trumpom omilostený hneď v prvý deň prezidentovho nástupu do úradu.“

Jeffries dodal, že od tejto všeobecnej milosti mnohí z aktérov útoku na Kapitol spáchali ďalšie trestné činy na rôznych miestach krajiny. Kongresman vyjadril ľútosť, že polícia je „nútená venovať svoj čas ochrane našich komunít pred týmito násilnými jednotlivcami, ktorým nikdy nemalo byť odpustené.“

Moynihan bol v roku 2022 uznaný vinným z marenia úradného konania a priznal sa k piatim súvisiacim priestupkom. Bol odsúdený na 21 mesiacov väzenia.

Podľa údajov amerického ministerstva spravodlivosti bolo v súvislosti s útokom na Kapitol obvinených viac než 1500 ľudí. Trump len niekoľko hodín po svojom návrate do Bieleho domu podpísal výkonné nariadenie, ktorým udelil milosť na takmer všetky rozsudky vynesené za trestné činy súvisiace s nepokojmi v januári roku 2021.

Podľa krátkych dokumentov zverejnených americkou vysielacou spoločnosťou CBS News Moynihan v textových správach napísal: „Hakeem Jeffries prednesie o niekoľko dní v New Yorku prejav. Nemôžem dovoliť, aby tento terorista žil“ či: „Aj keď budem nenávidený, (Jeffries) musí byť eliminovaný, zabijem ho pre lepšiu budúcnosť.“

Trumpovi podporovatelia násilne vtrhli do sídla amerického

Kongresu vo Washingtone 6. januára 2021, kde malo byť v tom čase potvrdené víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách, v ktorých Trumpa porazil. Dav podnecovaný Trumpom, ktorý usporiadal zhromaždenie na podporu svojich ničím nepodložených tvrdení

o volebných podvodoch, násilne vnikol do vládneho komplexu na Kapitole. O život vtedy prišlo päť ľudí.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Francúzskemu exprezidentovi Sarkozymu vo väznici pridelili ochranku

Francúzskemu exprezidentovi Sarkozymu vo väznici pridelili ochranku

DNES - 9:43Zahraničné

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy má v parížskej väznici La Santé, kde nastúpil výkon trestu, pridelenú ochranku. Tieto bezpečnostné opatrenia zostanú v platnosti, „kým to bude považované za potrebné“.

Rozsiahly dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych

Rozsiahly dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych

DNES - 7:19Zahraničné

Najmenej dvaja ľudia prišli o život v dôsledku masívneho dronového útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, uviedol v stredu v ranných hodinách šéf tamojšej vojenskej správy Tymur Tkačenko.

Ukrajinský parlament zvýšil výdavky na obranu na rekordnú úroveň

Ukrajinský parlament zvýšil výdavky na obranu na rekordnú úroveň

DNES - 6:11Zahraničné

Ukrajinskí poslanci v utorok schválili zmenu tohtoročného rozpočtu, pričom zvýšili výdavky na obranu na rekordnú úroveň.

EÚ chce zakázať dezinfekčné prostriedky s touto látkou, hrozí riziko rakoviny

EÚ chce zakázať dezinfekčné prostriedky s touto látkou, hrozí riziko rakoviny

DNES - 6:07Zahraničné

Látka podľa pracovnej skupiny Európskej chemickej agentúry zvyšuje riziko rakoviny a ťažkostí počas tehotenstva.

Vosveteit.sk
Česká zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranuČeská zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranu
Nová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyniNová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyni
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strachSme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové peckyKoniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP