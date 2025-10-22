  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
10°Bratislava

V Tatrách sa stratil turista, pátrajú po ňom záchranári

  • DNES - 7:56
  • Podbanské
V Tatrách sa stratil turista, pátrajú po ňom záchranári

V Západných Tatrách prebieha od pondelka (20. 10.) pátranie po nezvestnom poľskom turistovi.

Žiadosť o súčinnosť Horskej záchrannej služby (HZS) prišla od záchranárov z Poľskej tatranskej horskej služby (TOPR), ktorým nahlásili rodinní príslušníci poľského turistu jeho nezvestnosť. HZS o tom informovala na webovej stránke.

Posledný kontakt s turistom bol v pondelok v obedných hodinách. „Nachádzal sa na vrchole Bystrej v Západných Tatrách. Ďalší kontakt už nebol úspešný, aj keď jeho mobilný telefón je naďalej prihlásený do siete,“ uviedli z HZS.

Horskí záchranári nedisponovali informáciou, či nezvestný vyrazil na túru z poľskej alebo slovenskej strany. HZS požiadala Ústredné operačné stredisko Policajného zboru (PZ) SR o lokalizáciu telefónu nezvestného muža. Jeho prítomnosť sa potvrdila v utorok (21. 10.) v obedňajších hodinách na slovenskej strane Západných Tatier.

Záchranári z TOPR-u prepátravali celú noc oblasť Bystrej z poľskej strany aj s použitím dronu. Príslušníci PZ z obvodného oddelenia Liptovský Mikuláš našli automobil nezvestného na parkovisku pri ústí Úzkej doliny,“ priblížili horskí záchranári.

Do pátracej akcie vyrazili pozemne horskí záchranári slúžiaci v Žiarskej doline, ku ktorým sa následne pripojil pilot dronu zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. „Prepátravali oblasť Úzkej a Račkovej doliny a od skorých ranných utorkových hodín sa do pátracej akcie pridali ďalší príslušníci HZS s vyhľadávacím zariadením Lifeseeker,“ dodali z HZS.

Doplnili, že spoločne prehľadávali Bystrú a Kamenistú dolinu, avšak pre nepriaznivé poveternostné podmienky bolo pátranie napriek snahe všetkých zúčastnených neúspešné. V pátraní sa pokračuje aj v stredu od skorých ranných hodín.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti sa snažia zmariť, tvrdí Fico

Stretnutie Trumpa a Putina v Budapešti sa snažia zmariť, tvrdí Fico

VČERA - 19:04Domáce

Putina by počas letu do Budapešti mohli zadržať.

Fico: Atentátnikovi som odpustil, nič od neho nechcem

Fico: Atentátnikovi som odpustil, nič od neho nechcem

VČERA - 18:42Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico odpustil atentátnikovi Jurajovi C. útok na neho a nič od neho nechce.

Tragická nehoda: Auto šoféroval len 13-ročný chlapec

Tragická nehoda: Auto šoféroval len 13-ročný chlapec

VČERA - 18:06Domáce

Pri dopravnej nehode zahynul 15-ročný spolujazdec.

Zomrel herec známy z filmu Tisícročná včela

Zomrel herec známy z filmu Tisícročná včela

VČERA - 18:00Domáce

Vo veku 83 rokov zomrela jedna z najvýraznejších osobností maďarského divadla na Slovensku.

Vosveteit.sk
Nová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyniNová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyni
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strachSme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové peckyKoniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP