Streda, 22.10.2025
Rozsiahly dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych

  • DNES - 7:19
  • Kyjev
Najmenej dvaja ľudia prišli o život v dôsledku masívneho dronového útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev, uviedol v stredu v ranných hodinách šéf tamojšej vojenskej správy Tymur Tkačenko. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.

Počet obetí v hlavnom meste stúpol na dva,“ potvrdil Tkačenko na platforme Telegram. Ďalší predstavitelia informovali o rozsiahlom dronovom útoku na Kyjev.

Ukrajinská ministerka pre energetiku Svitlana Hrynčuková na sociálnej sieti Facebook uviedla, že Rusko v rámci „masívneho útoku“ v noci na stredu opäť cielilo na energetickú infraštruktúru hlavného mesta.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko vo vyhlásení dodal, že útok, ktorý mesto zasiahol nadránom, si vyžiadal zranených i poškodenie obytných budov, píše AFP.

Ukrajinskí predstavitelia informovali o masívnych dronových útokoch aj v troch ďalších oblastiach krajiny vrátane Záporožskej, kde utrpelo zranenia viacero ľudí a tisícky zostali bez dodávok elektriny.

K útoku došlo po tom, čo americký prezident Donald Trump, ktorý vyzval Moskvu a Kyjev, aby zastavili boje na súčasných frontových líniách, v utorok vyhlásil, že odložil plány na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti, pretože nechcel, aby bolo stretnutie „premárnené“.

Zdroj: Info.sk, TASR
