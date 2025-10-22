  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
14°Bratislava

Rozsiahly dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 6 mŕtvych

  • DNES - 7:19
  • Kyjev
Rozsiahly dronový útok na Kyjev si vyžiadal najmenej 6 mŕtvych

Ruské nočné útoky na Ukrajinu pripravili o život najmenej šesť ľudí a 17 ďalších zranili, oznámil v stredu ráno ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Medzi obeťami sú podľa neho aj dve deti.

Aktualizované o 10:49

Terčom úderov sa opäť stala predovšetkým energetická infraštruktúra, ale aj domy a obytné budovy. Podľa Zelenského nastal najvyšší čas, aby EÚ, USA a skupina G7 uvalili na Rusko ďalšie sankcie. Informuje o tom TASR.

Kombinovanými útokmi pomocou balistických rakiet a dronov boli zasiahnuté viaceré ukrajinské oblasti vrátane Kyjevskej, Černihivskej, Záporožskej a Sumskej.

V Kyjevskej oblasti v dôsledku úderov podľa miestnych úradov zahynuli štyria ľudia vrátane 38-ročnej matky s dvoma deťmi - šesťmesačným bábätkom a 12-ročným dievčaťom. Zranenia utrpelo približne 20 ďalších osôb, z toho päť detí. Z metropoly hlásili škody na budovách, zo Záporožia požiare vyvolané pádom trosiek zo zničených zbraní.

„Všetko to spravili Rusi,“ napísal na Telegrame šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko s tým, že počet mŕtvych a zranených sa ešte môže zmeniť.

„Ďalšia noc, ktorá dokazuje, že Rusko necíti dostatočný tlak za to, že vojnu predlžuje,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. „Ruské slová o diplomacii nemajú žiadny význam, dokým ruské vedenie nepociťuje vážne problémy,“ dodal s tým, že to je možné zabezpečiť len prostredníctvom sankcií, rakiet dlhého doletu a koordinovanej diplomacie všetkých partnerov.

Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrij Jermak podotkol, že zatiaľ čo Ukrajina už dávno súhlasila s americkým návrhom na prímerie, Rusko „robí všetko, čo môže, aby pokračovalo v zabíjaní“.

Ukrajinskí predstavitelia sa takto podľa agentúry Reuters vyjadrili po tom, čo Biely dom v utorok odložil plánované stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina. Nemenovaný americký zdroj povedal, že v blízkej budúcnosti sa žiadna takáto schôdzka neplánuje. Trump následne vyhlásil, že nechce zbytočné stretnutie a strácať čas.

„Je načase vzdať sa zbožného želania a preukázať silu. Nové prísne sankcie. Nové rozhodnutia týkajúce sa zmrazených aktív. Nové posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany a kapacít dlhého dosahu,“ uviedol po najnovších ruských útokoch šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha.

Moskva sa k svojim úderom na Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej invázii, zatiaľ nevyjadrila. Na ukrajinskú energetickú infraštruktúru útočia ruské sily v poslednom čase prakticky každý deň. Rusko tvrdí, že cielia na zariadenia, ktoré zásobujú ukrajinský vojensko-priemyselný komplex.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Louvre je opäť prístupný pre verejnosť

Louvre je opäť prístupný pre verejnosť

DNES - 10:50Zahraničné

Parížske múzeum Louvre je od stredy 09:00 h SELČ opäť otvorené pre verejnosť.

Francúzskemu exprezidentovi Sarkozymu vo väznici pridelili ochranku

Francúzskemu exprezidentovi Sarkozymu vo väznici pridelili ochranku

DNES - 9:43Zahraničné

Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy má v parížskej väznici La Santé, kde nastúpil výkon trestu, pridelenú ochranku. Tieto bezpečnostné opatrenia zostanú v platnosti, „kým to bude považované za potrebné“.

Omilosteného účastníka útoku na Kapitol zadržali za vyhrážky kongresmanovi

Omilosteného účastníka útoku na Kapitol zadržali za vyhrážky kongresmanovi

DNES - 8:59Zahraničné

Muža, ktorý bol odsúdený za účasť na útoku na americký Kapitol a neskôr omilostený, zadržali pre podozrenie z vyhrážania sa zabitím vysokopostavenému demokratického kongresmanovi.

Vosveteit.sk
Česká zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranuČeská zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranu
Nová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyniNová batéria funguje podobne ako telo človeka. Energiu vytvára z niečoho, čo nájdeme v každej kuchyni
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strachSme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové peckyKoniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP