Ukrajinský parlament zvýšil výdavky na obranu na rekordnú úroveň

  • DNES - 6:11
  • Kyjev
Ukrajinskí poslanci v utorok schválili zmenu tohtoročného rozpočtu, pričom zvýšili výdavky na obranu na rekordnú úroveň. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Poslanci schválili zvýšenie o približne 325 miliárd hrivien (približne 6,7 miliardy eur). Obranné výdavky Ukrajiny sa tak tento rok zvýšili na celkovo zhruba 2,96 bilióna hrivien (61 miliárd eur).

Rozumieme, že situácia sa neustále mení, a je to nútená nevyhnutnosť zvýšiť výdavky, aby sme účinne vzdorovali agresii,“ povedal minister financií Serhij Marčenko. „Vláda má za podpory partnerov zdroje na zabezpečenie dodatočných výdavkov pre obrancov Ukrajiny,“ dodal.

Reuters pripomína, že toto je už druhý raz, čo Ukrajina v tomto roku zvýšila svoje výdavky na armádu a výrobu zbraní. Prvé zvýšenie parlament schválil ešte v júli.

Ukrajinský rozpočet na rok 2025 pôvodne počítal s výdavkami na obranu približne 2,2 bilióna hrivien (45,3 miliardy eur). Ukrajina sa však už viac ako tri a pol roka bráni ruským vojskám, ktoré vpadli na jej územie vo februári 2022 a pokračujú v každodenných útokoch. Dopyt po munícii tak neustále rastie, keďže Ukrajina bojuje o udržanie obranných línií proti väčšej a lepšie vybavenej ruskej armáde.

Vládni predstavitelia tvrdia, že časť potrebnej čiastky bude pokrytá z prostriedkov poskytnutých z pôžičky dohodnutej štátmi skupiny G7 a zabezpečenej príjmami zo zmrazených ruských aktív. Ukrajina už v tomto roku dostala 28 miliárd dolárov z tejto pôžičky.

Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková uviedla, že úroky zo zmrazených ruských aktív budú použité na obranu. „Ruské aktíva sa využívajú spravodlivo, tak ako by mali - na podporu ukrajinskej armády,“ konštatovala.

Ruské útoky zabili tisíce ľudí, milióny vyhnali z domovov a poškodili mestá aj infraštruktúru. Ukrajina väčšinu svojich príjmov vynakladá na financovanie obrany, a preto je vo veľkej miere závislá od financovania zo strany západných partnerov. Vláda hradí svoje sociálne a humanitárne výdavky vďaka finančnej podpore západných štátov, tvrdí Reuters.

Z údajov ukrajinského ministerstva financií vyplýva, že počas deviatich mesiacov tohto roka minula vláda viac ako 63 percent zo svojho rozpočtu na financovanie armády. Od začiatku vojny získala Ukrajina od svojich spojencov finančnú pomoc približne 152 miliárd dolárov.

Zdroj: Info.sk, TASR
