  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 22.10.2025Meniny má Sergej
Bratislava

EÚ chce zakázať dezinfekčné prostriedky s touto látkou, hrozí riziko rakoviny

  • DNES - 6:07
  • Brusel
EÚ chce zakázať dezinfekčné prostriedky s touto látkou, hrozí riziko rakoviny

Látka podľa pracovnej skupiny Európskej chemickej agentúry zvyšuje riziko rakoviny a ťažkostí počas tehotenstva.

Európska únia (EÚ) zvažuje zaradenie etanolu v biocídnych výrobkoch, akými sú napríklad dezinfekčné prostriedky na ruky, na zoznam nebezpečných látok pre obavy zo zvýšeného rizika tvorby rakoviny. Informáciu v utorok priniesol denník Financial Times (FT), píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Interné odporúčanie od jednej z pracovných skupín Európskej chemickej agentúry (ECHA) z 10. októbra označilo etanol ako toxickú látku, ktorá zvyšuje riziko rakoviny a ťažkostí počas tehotenstva. Podľa skupiny by mal byť preto v čistiacich a dezinfekčných prostriedkoch nahradený, napísalo FT.

Výbor ECHA pre biocídne výrobky by mal zasadnúť a prerokovať správu skupiny medzi 25. a 27. novembrom. Európska chemická agentúra pre Reuters uviedla, že v súčasnosti dôsledky etanolu v biocídnych výrobkoch skúma a pokiaľ odborná komisia dospeje k záveru, že etanol môže prispievať k tvorbe rakoviny alebo poškodzovať ľudské reprodukčné zdravie, odporučí jeho nahradenie v niektorých výrobkoch.

Agentúra dodala, že dôsledky etanolu stále len skúma a neboli dosiaľ prijaté žiadne závery. Konečné rozhodnutie prijme Európska komisia na základe vedeckých odporúčaní. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však klasifikuje etanol i izopropylalkohol ako bezpečné látky na hygienu rúk.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ukrajinský parlament zvýšil výdavky na obranu na rekordnú úroveň

Ukrajinský parlament zvýšil výdavky na obranu na rekordnú úroveň

DNES - 6:11Zahraničné

Ukrajinskí poslanci v utorok schválili zmenu tohtoročného rozpočtu, pričom zvýšili výdavky na obranu na rekordnú úroveň.

Trump: Nechcem zbytočné stretnutie s Putinom, nechcem strácať čas

Trump: Nechcem zbytočné stretnutie s Putinom, nechcem strácať čas

DNES - 6:06Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že nechce „zbytočné stretnutie“ so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

Rutte smeruje do Washingtonu, stretne sa s Trumpom

Rutte smeruje do Washingtonu, stretne sa s Trumpom

VČERA - 22:13Zahraničné

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v utorok odcestoval do Washingtonu, kde sa stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Zlodeji v Louvri spôsobili škodu za asi 88 miliónov eur

Zlodeji v Louvri spôsobili škodu za asi 88 miliónov eur

VČERA - 20:18Zahraničné

Finančná škoda spôsobená lúpežou korunovačných šperkov v parížskom múzeu Louvre sa odhaduje na 88 miliónov eur, povedala v utorok francúzska prokurátorka Laure Beccuauová.

Vosveteit.sk
Sme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strachSme vo vesmíre sami? Vedec z NASA tvrdí, že nie, má to ale tento háčik. Znie logicky, no ide z neho aj strach
Koniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové peckyKoniec mesiaca sa blíži, no Netflix nepoľavuje. Čakajú na nás tieto filmové a seriálové pecky
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP