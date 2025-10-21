  • Články
Ako neprísť o peniaze: Tieto druhy syra nikdy neskladujte vedľa seba

Niektoré druhy syra sa vedľa seba neznesú. Ako ich pri skladovaní nepokaziť?

Či ide o vyzretý čedar alebo hrudkatú fetu, syr patrí k základným potravinám v kuchyniach po celom svete. Ako však v rozhovore pre magazín Southern Living pripomenula Jill Allenová z potravinárskej inšpekcie v americkom štáte Oregon, mnohí z nás robia chybu pri jeho skladovaní.

Syry treba skladovať oddelene

Podľa Allenovej je najväčšou chybou pri skladovaní rôznych druhov syra ich umiestnenie do jednej nádoby. „Ak napríklad odložíte spolu plesnivý syr a čedar, obidva majú rôzne druhy kvasiniek a plesní,“ vysvetlila s tým, že syry si takto navzájom môžu uškodiť.

Namiesto toho by sme každý kúpený syr mali skladovať samostatne v pôvodnom balení. „Po otvorení tvrdého alebo polomäkkého syra ho nechajte v pôvodnom balení,“ radí inšpektorka. Balenie stačí po použití syra zložiť a zaistiť gumičkou.

V prípade, že ste pôvodné balenie už vyhodili, syr môžete skladovať aj v papieri na pečenie alebo vo vrecku na to určenom.

Chyby pri mrazení

Ak syr hneď nespotrebujete, môžete ho zamraziť. Aj tu však často dochádza k chybám. Jednou z nich je mrazenie syra v celku.

„Odporúčame mraziť len strúhaný syr, čím sa zastaví proces zrenia a nedôjde k zmene chuti a textúry,“ radí Allenová. Takýto syr sa po rozmrazení hodí ako prísada do omáčok, v ktorých sa ľahko roztopí.

Mraziť mäkký syr sa neodporúča. Ako vysvetlil portál Which?, takýto syr je po rozmrazení vodnatý a prichádza o svoje pôvodné kvality. „Ak ste však pridali mäkký syr do receptu, napríklad do omáčky, mrazenie mu až tak neublíži,“ dodal Which?.

Zdroj: Info.sk, DP, southernliving.com, which.co.uk
