Rutte smeruje do Washingtonu, stretne sa s Trumpom
- DNES - 22:13
- Washington
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v utorok odcestoval do Washingtonu, kde sa stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy NATO.
Portál Axios s odvolaním na svoje zdroje píše, že rokovanie Rutteho a Trumpa by sa malo uskutočniť v stredu. Rutte by mal vo Washingtone absolvovať schôdzku aj s členmi amerického Kongresu. Informácia o návšteve generálneho tajomníka Aliancie v USA doteraz nebola zverejnená v jeho oficiálnom programe.
Stretnutie bolo podľa Axiosu naplánované ešte predtým, ako Biely dom v utorok oznámil, že rokovanie medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti sa v dohľadnom čase neuskutoční.
Zlodeji v Louvri spôsobili škodu za asi 88 miliónov eur
Finančná škoda spôsobená lúpežou korunovačných šperkov v parížskom múzeu Louvre sa odhaduje na 88 miliónov eur, povedala v utorok francúzska prokurátorka Laure Beccuauová.
Trump a Putin odložili stretnutie v Budapešti
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský partner Vladimir Putin nemajú v pláne stretnúť sa „v najbližšej budúcnosti“, oznámil v utorok vysoký predstaviteľ Bieleho domu.
Ukrajina predĺžila stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní
Ukrajinský parlament v utorok schválil predlženie stanného práva a všeobecnej mobilizácie o ďalších 90 dní do februára 2026.
Trump: Naši blízkovýchodní spojenci sú pripravení „napraviť Hamas“
Podľa šéfa Bieleho domu stále existuje nádej, že Hamas urobí správnu vec.