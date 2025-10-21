  • Články
Utorok, 21.10.2025
Bratislava

Rutte smeruje do Washingtonu, stretne sa s Trumpom

  • DNES - 22:13
  • Washington
Rutte smeruje do Washingtonu, stretne sa s Trumpom

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v utorok odcestoval do Washingtonu, kde sa stretne s prezidentom USA Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy NATO.

Portál Axios s odvolaním na svoje zdroje píše, že rokovanie Rutteho a Trumpa by sa malo uskutočniť v stredu. Rutte by mal vo Washingtone absolvovať schôdzku aj s členmi amerického Kongresu. Informácia o návšteve generálneho tajomníka Aliancie v USA doteraz nebola zverejnená v jeho oficiálnom programe.

Stretnutie bolo podľa Axiosu naplánované ešte predtým, ako Biely dom v utorok oznámil, že rokovanie medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Budapešti sa v dohľadnom čase neuskutoční.

Zdroj: Info.sk, TASR
