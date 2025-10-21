  • Články
Táto spánková poloha zhoršuje bolesť hlavy po prebudení

  • DNES - 20:44
  • Londýn
Táto spánková poloha zhoršuje bolesť hlavy po prebudení

Spánok má zásadný vplyv na to, ako sa cítite počas dňa. Ak sa pravidelne prebúdzate s bolesťou hlavy, na vine môže byť spánková poloha.

Spánok tvorí približne tretinu z celého dňa, preto ak ho strávite v nelichotivej spánkovej polohe, môže sa to podpísať na bolesti počas celého dňa.

Ako pre portál Huffington Post uviedol zakladateľ britskej spoločnosti na výrobu poschodových postelí Cosybunks Yoshi Kurihara, či spávate na boku, na chrbte alebo na bruchu, vždy by ste mali mať hlavu, krk a chrbticu v jednej línii. „Ak máte hlavu naklonenú alebo otočenú, vyvoláva to tlak a stuhnutie, ktoré určite pocítite aj ráno,“ uviedol.

Najhoršia poloha pre krk

Jednou z najproblémovejších spánkových polôh je podľa Kuriharu spánok na bruchu. „Pri spánku tvárou nadol si často musíte otočiť krk na jednu stranu, čím vzniká nerovnováha a tlak na jednu stranu krku,“ uviedol.

Pravidelné spávanie na bruchu vedie k bolestiam hlavy a tlaku v krku a ramenách. Pre zmiernenie negatívnych následkov je preto potrebné podložiť si panvu vankúšom, čím zmiernite zakrivenie chrbtice v krížoch.

Nepomáha ani spánok na chrbte

Spánok na chrbte síce podporuje vyrovnanú chrbticu, no treba si pri ňom dávať pozor na umiestnenie nôh a hlavy. Pod kolená vystretých nôh sa preto odporúča umiestniť zrolovaný uterák, aby sa odľahčili kríže. Vankúš by zas mal byť umiestnený tak, aby sa oň opierala zadná časť krku. Nemal by hlavu tlačiť smerom dopredu.

Najlepšia prevencia

Aby ste čo najviac minimalizovali bolesť hlavy po prebudení, odborníci odporúčajú spánok na boku. „Aj tu však treba vedieť, ako na to. Bez správneho vankúša alebo inej výplne medzi kolenami strácate líniu medzi ramenami a bedrami,“ upozorňuje Kurihara.

Medzi kolená preto radí umiestniť vankúš. Tiež odporúča spať skôr na ľavej strane, čo podľa neho podporuje krvný obeh a trávenie. „Pomáha to voľnému prúdeniu krvi a u niektorých zmierňuje pálenie záhy,“ dodal odborník.

Zdroj: Info.sk, DP, huffingtonpost.co.uk
Česká zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranuČeská zbrojárska skupina vstupuje do sveta vojenských dronov. Takto chce CSG ovládnuť high-tech obranu
