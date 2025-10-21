Trump a Putin odložili stretnutie v Budapešti
- DNES - 19:07
- Washington
Americký prezident Donald Trump a jeho ruský partner Vladimir Putin nemajú v pláne stretnúť sa „v najbližšej budúcnosti“, oznámil v utorok vysoký predstaviteľ Bieleho domu, ktorého citovali agentúry Reuters a AFP.
Agentúra AP s odvolaním sa na svoj zdroj informovala, že plány na stretnutie lídrov sú nateraz pozastavené. Trump pritom po minulotýždňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, píše TASR.
Cieľom summitu lídrov by bolo zistiť, či dokážu ukončiť vojnu na Ukrajine. Trump minulý týždeň vyjadril očakávanie, že schôdzka by mohla prebehnúť do dvoch týždňov.
Podľa anonymného zdroja z Trumpovej administratívy sa šéf Bieleho domu „nemá v najbližšej budúcnosti v pláne stretnúť s prezidentom Putinom“.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov podľa predstaviteľa Bieleho domu tiež nemajú v pláne osobné stretnutie. Zdroj však ich pondelkový telefonát označil za „produktívny“.
Vyjadrenia Bieleho domu prichádzajú len niekoľko hodín po tom, ako hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že stále nie je jasné, kedy sa summit medzi Trumpom a Putinom uskutoční.
