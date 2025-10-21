  • Články
Fico: Atentátnikovi som odpustil, nič od neho nechcem

  • DNES - 18:42
  • Bratislava
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odpustil atentátnikovi Jurajovi C. útok na neho a nič od neho nechce.

Na atentát sa snaží zabudnúť, hoci ho následky niekedy trápia. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Juraja C. Fico nazval úbožiakom. Vinu na atentáte opäť pripisoval médiám a opozícii.

Je nespravodlivé, že kým on bude v podstate doživotne zatvorený v cele, jeho učitelia budú vykrikovať na námestiach a vyučovať ďalšieho nešťastníka, ktorý podľahne ich nenávisti a vykoná politickú spravodlivosť. Kto bude obeťou neviem, možno ja, možno niekto iný, ale obeť bude,“ vyhlásil.

Obžalovaný Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Rozsudok vyhlásil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Odsúdil ho na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.

Zdroj: Info.sk, TASR
