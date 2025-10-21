Tragická nehoda: Auto šoféroval len 13-ročný chlapec
Pri dopravnej nehode zahynul 15-ročný spolujazdec.
V utorok popoludní došlo v obci Margecany pri Gelnici k tragickej dopravnej nehode. Ako informovala polícia na Facebooku, dvaja neplnoletí chlapci vzali auto starému otcovi a nabúrali do betónového stĺpa. K nehode došlo v časti Rolová Huta na ceste pri Ružíne.
"13-ročný vodič viedol osobné auto v smere od tunela do obce Margecany, keď z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónového stĺpa vedľa cesty," priblížila polícia s tým, že pri nehode zahynul 15-ročný spolujazdec.
Maloletého vodiča previezli so zraneniami do nemocnice, dychová skúška na alkohol uňho skončila s negatívnym výsledkom.
Na mieste nehody zasahovali všetky záchranné zložky, príčiny a okolnosti sú predmetom vyšetrovania, dodala polícia.
