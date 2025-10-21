Zomrel herec známy z filmu Tisícročná včela
Vo veku 83 rokov zomrela jedna z najvýraznejších osobností maďarského divadla na Slovensku.
Vo veku 83 rokov po dlhej chorobe zomrel v pondelok herec Mátyás Dráfi, stály člen Jókaiho divadla v Komárne a jedna z najvýraznejších osobností maďarského divadla na Slovensku. Informovala o tom v utorok webová stránka divadla.
Dráfi za herecké výkony získal množstvo profesijných aj spoločenských ocenení, v Maďarsku ho ocenili najvyšším maďarským štátnym ocenením v oblasti múzických umení - Cenou Mari Jászaiovej (Jászai Mari-díj), získal čestný titul Zaslúžilý umelec (Érdemes művész) a v roku 2023 aj najvýznamnejšie maďarské štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, umenia a kultúry - Kossuthovu cenu.
Dráfi desaťročia stvárňoval desiatky výrazných postáv a popri pôsobení v Komárňanskom Jókaiho divadle sa objavil sa aj v slovenských a maďarských filmových a televíznych projektoch. Do pozornosti divákov na Slovensku sa dostal úlohou vo filme Juraja Jakubiska Tisícročná včela.
Hral aj v televíznych seriáloch Slovenský panteón (2020), Mesto tieňov (2012) a Susedské prípady (2015) či v česko-slovenskom seriáli Kriminálka Staré Mesto (2010).
