Zomrel herec známy z filmu Tisícročná včela

Utorok, 21.10.2025
Vo veku 83 rokov zomrela jedna z najvýraznejších osobností maďarského divadla na Slovensku.

Vo veku 83 rokov po dlhej chorobe zomrel v pondelok herec Mátyás Dráfi, stály člen Jókaiho divadla v Komárne a jedna z najvýraznejších osobností maďarského divadla na Slovensku. Informovala o tom v utorok webová stránka divadla.

Dráfi za herecké výkony získal množstvo profesijných aj spoločenských ocenení, v Maďarsku ho ocenili najvyšším maďarským štátnym ocenením v oblasti múzických umení - Cenou Mari Jászaiovej (Jászai Mari-díj), získal čestný titul Zaslúžilý umelec (Érdemes művész) a v roku 2023 aj najvýznamnejšie maďarské štátne vyznamenanie za mimoriadne zásluhy v oblasti vedy, umenia a kultúry - Kossuthovu cenu.

Dráfi desaťročia stvárňoval desiatky výrazných postáv a popri pôsobení v Komárňanskom Jókaiho divadle sa objavil sa aj v slovenských a maďarských filmových a televíznych projektoch. Do pozornosti divákov na Slovensku sa dostal úlohou vo filme Juraja Jakubiska Tisícročná včela.

Hral aj v televíznych seriáloch Slovenský panteón (2020), Mesto tieňov (2012) a Susedské prípady (2015) či v česko-slovenskom seriáli Kriminálka Staré Mesto (2010).

Zdroj: Info.sk, TASR
