  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 21.10.2025Meniny má Uršuľa
15°Bratislava

Ukrajina predĺžila stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní

  • DNES - 17:02
  • Kyjev
Ukrajina predĺžila stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní

Ukrajinský parlament v utorok schválil predlženie stanného práva a všeobecnej mobilizácie o ďalších 90 dní do februára 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na tlačové oddelenie tamojšieho parlamentu.

Návrhy na predĺženie predložil parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj a poslanci ich v utorok schválili dvojtretinovou väčšinou. Bez predĺženia by ich platnosť vypršala 5. novembra.

Stanné právo a mobilizáciu vyhlásili na Ukrajine najskôr na 30 dní po prvý raz na začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Odvtedy ich poslanci pravidelne predlžujú.

Muži vo veku od 22 do 60 rokov spôsobilí na vojenskú službu podľa týchto nariadení majú až na niekoľko výnimiek zakázané opustiť krajinu. Poslanci v auguste zvýšili vekovú hranicu na 22 rokov z pôvodných 18 rokov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Naši blízkovýchodní spojenci sú pripravení „napraviť Hamas“

Trump: Naši blízkovýchodní spojenci sú pripravení „napraviť Hamas“

DNES - 16:58Zahraničné

Podľa šéfa Bieleho domu stále existuje nádej, že Hamas urobí správnu vec.

15-ročný chlapec zo Slovenska sa stratil v USA. Rodina žiada o pomoc

15-ročný chlapec zo Slovenska sa stratil v USA. Rodina žiada o pomoc

DNES - 16:53Zahraničné

Michal zmizol v New Yorku, jeho rodina prosí o pomoc.

Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili

Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili

DNES - 15:18Zahraničné

Sergej Lavrov odmietol výzvy na zastavenie bojov na Ukrajine bez toho, aby boli vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu.

Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov

Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov

DNES - 14:37Zahraničné

Viac než 2000 európskych vedcov varovalo, že Európska únia sa môže pri stanovovaní svojich klimatických cieľov pre rok 2040 odkloniť od vedeckých odporúčaní.

Vosveteit.sk
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP