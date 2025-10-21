Ukrajina predĺžila stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní
- DNES - 17:02
- Kyjev
Ukrajinský parlament v utorok schválil predlženie stanného práva a všeobecnej mobilizácie o ďalších 90 dní do februára 2026. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na tlačové oddelenie tamojšieho parlamentu.
Návrhy na predĺženie predložil parlamentu prezident Volodymyr Zelenskyj a poslanci ich v utorok schválili dvojtretinovou väčšinou. Bez predĺženia by ich platnosť vypršala 5. novembra.
Stanné právo a mobilizáciu vyhlásili na Ukrajine najskôr na 30 dní po prvý raz na začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Odvtedy ich poslanci pravidelne predlžujú.
Muži vo veku od 22 do 60 rokov spôsobilí na vojenskú službu podľa týchto nariadení majú až na niekoľko výnimiek zakázané opustiť krajinu. Poslanci v auguste zvýšili vekovú hranicu na 22 rokov z pôvodných 18 rokov.
Trump: Naši blízkovýchodní spojenci sú pripravení „napraviť Hamas“
Podľa šéfa Bieleho domu stále existuje nádej, že Hamas urobí správnu vec.
15-ročný chlapec zo Slovenska sa stratil v USA. Rodina žiada o pomoc
Michal zmizol v New Yorku, jeho rodina prosí o pomoc.
Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili
Sergej Lavrov odmietol výzvy na zastavenie bojov na Ukrajine bez toho, aby boli vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu.
Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov
Viac než 2000 európskych vedcov varovalo, že Európska únia sa môže pri stanovovaní svojich klimatických cieľov pre rok 2040 odkloniť od vedeckých odporúčaní.