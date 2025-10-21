Dokážu lieky na cholesterol ovplyvniť demenciu?
Rozsiahla genetická štúdia odhalila prekvapivé výsledky.
Milióny ľudí užívajú malé tabletky, aby si udržali zdravé srdce. Vedci sa teraz domnievajú, že tieto tabletky na zníženie cholesterolu môžu mať aj ďalší účinok, o ktorom sme doteraz nevedeli: chránia náš mozog.
Nový rozsiahly výskum, ktorý analyzoval genetické údaje viac ako milióna ľudí, priniesol doteraz najsilnejší dôkaz o priamej súvislosti medzi hladinou cholesterolu a zdravím mozgu. Štúdia zistila, že ľudia, ktorí sa narodia s génmi prirodzene udržujúcimi nízku hladinu cholesterolu, majú výrazne nižšie riziko vzniku demencie v neskoršom veku.
Výskum, vedený Liv Tybjærg Nordestgaard z Univerzity v Bristole a publikovaný v odbornom časopise Alzheimer’s & Dementia, sa zameral na genetické informácie ľudí z Dánska, Veľkej Británie a Fínska, pričom niektorí účastníci boli sledovaní až 46 rokov. Vedci sa sústredili na gény, ktoré ovplyvňujú cholesterol rovnakým spôsobom ako bežne predpisované lieky.
"Prírodné statíny" v génoch
Niektorí ľudia sa rodia s genetickou výbavou, ktorá funguje ako akýsi "prírodný statín" počas celého ich života. Analýza ukázala, že práve títo jedinci majú výraznú výhodu v ochrane mozgu:
- Ľudia s genetickým ekvivalentom užívania statínov mali o 76 % nižšiu pravdepodobnosť vzniku demencie.
- Tí s génmi napodobňujúcimi účinok lieku ezetimib mali riziko nižšie o 82 %.
- Tretia skupina s génmi ovplyvňujúcimi tzv. CETP proteín mala riziko nižšie o 70 %.
Je dôležité poznamenať, že nie všetky gény znižujúce cholesterol poskytovali rovnakú ochranu. Gény, ktoré napodobňujú účinok moderných a drahých injekčných liekov (inhibítory PCSK9), nevykazovali žiadnu významnú ochranu pred demenciou.
Ako cholesterol poškodzuje mozog
Mechanizmus, ktorým cholesterol ovplyvňuje mozog, je podobný ako pri srdci. Vysoký cholesterol môže upchávať nielen tepny vedúce k srdcu, ale aj drobné krvné cievy, ktoré zásobujú mozog.
Keď sa tieto cievy upchajú, dochádza k malým, často nepozorovaným mŕtviciam. Tieto mikroskopické poškodenia sa v priebehu desaťročí hromadia a môžu nakoniec viesť k problémom s pamäťou a k rozvoju vaskulárnej demencie. Táto teória nie je nová – už pred viac ako 100 rokmi si lekár, ktorý prvýkrát opísal Alzheimerovu chorobu, všimol, že jeho pacienti mali aj stvrdnuté tepny v mozgu. Táto genetická štúdia však poskytuje doteraz najpresvedčivejší dôkaz o tejto príčinnej súvislosti.
Prečo tabletka v 65 rokoch nemusí stačiť
Zistenia štúdie majú zásadný háčik: ochranný účinok bol pozorovaný u ľudí s celoživotne nízkym cholesterolom vďaka ich genetike, nie u tých, ktorí začali užívať lieky v dôchodkovom veku.
Predchádzajúce klinické štúdie, ktoré testovali podávanie liekov na cholesterol starším ľuďom s cieľom predchádzať demencii, priniesli sklamanie a nepreukázali výrazný prínos. Dôvodom je pravdepodobne to, že poškodenie mozgu sa hromadí pomaly počas desaťročí. V čase, keď má človek 70 rokov, môže byť už veľká časť škody nezvratná. Je to ako snažiť sa postaviť priehradu, keď sa už voda valí na váš dom – bolo treba začať stavať o mnoho rokov skôr.
Čo to znamená pre verejnosť?
Hlavným odkazom štúdie je, že ochrana zdravia mozgu sa musí začať oveľa skôr, ako si väčšina ľudí myslí. Ak už užívate lieky na cholesterol na ochranu srdca, tento výskum naznačuje, že ako bonus môžete chrániť aj svoj mozog.
Ak lieky neužívate, táto štúdia nie je dôvodom na to, aby ste s nimi začali len kvôli prevencii demencie. Tieto lieky majú vedľajšie účinky a lekári ich predpisujú na základe celkového rizika srdcových ochorení.
Výsledky zdôrazňujú dôležitosť udržiavania zdravého životného štýlu, vrátane stravy a pohybu, už od mladého veku, čo prirodzene prispieva k udržaniu zdravej hladiny cholesterolu a dlhodobej ochrane mozgu.
