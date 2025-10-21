  • Články
Utorok, 21.10.2025
Šimečka reagoval na trest pre Cintulu: Atentát bol desivý čin

Predseda opozičného PS Michal Šimečka reagoval na odsúdenie Juraja Cintulu na 21 rokov väzenia.

Atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) bol desivý čin, ktorý sa nesmie opakovať. Je správne, že vinník dostal súdom vymeraný prísny trest. Násilie v politike nemá čo hľadať. V reakcii na utorkové odsúdenie Juraja C. na 21 rokov trestu odňatia slobody to vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka.

Zároveň je dôležité aj to, že sa na súde vyvrátili všetky podlé klamstvá predstaviteľov koalície o tom, že atentátnik bol previazaný s médiami, občianskou spoločnosťou alebo opozíciou. Bol to čistý blud a zneužitie tragédie na politický boj proti opozícii,“ uviedol Šimečka.

Obžalovaný Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Rozsudok vyhlásil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Odsúdil ho na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.

Zdroj: Info.sk, TASR
