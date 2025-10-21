Šimečka reagoval na trest pre Cintulu: Atentát bol desivý čin
Predseda opozičného PS Michal Šimečka reagoval na odsúdenie Juraja Cintulu na 21 rokov väzenia.
Atentát na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) bol desivý čin, ktorý sa nesmie opakovať. Je správne, že vinník dostal súdom vymeraný prísny trest. Násilie v politike nemá čo hľadať. V reakcii na utorkové odsúdenie Juraja C. na 21 rokov trestu odňatia slobody to vyhlásil predseda opozičného PS Michal Šimečka.
„Zároveň je dôležité aj to, že sa na súde vyvrátili všetky podlé klamstvá predstaviteľov koalície o tom, že atentátnik bol previazaný s médiami, občianskou spoločnosťou alebo opozíciou. Bol to čistý blud a zneužitie tragédie na politický boj proti opozícii,“ uviedol Šimečka.
Obžalovaný Juraj C., ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Rozsudok vyhlásil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Odsúdil ho na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.
V nádrži našli sud so zvláštnou látkou, polícia začala trestné stíhanie
V sude našli anorganický materiál, polícia začala trestné stíhanie.
Po nehode odviezli do nemocnice dve deti, vodič narazil do stĺpa
Na mieste zasahovali hasiči aj záchranári.
Po zrážke vlakov ostávajú v košickej UNLP traja pacienti
Po zrážke dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou z minulého týždňa ostávajú v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach hospitalizovaní ešte traja pacienti, z toho jeden s ťažkými zraneniami.
Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP
Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili zákon o štátnom rozpočte na rok 2026.