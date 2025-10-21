Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili
- DNES - 15:18
- Moskva
Sergej Lavrov odmietol výzvy na zastavenie bojov na Ukrajine bez toho, aby boli vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu.
Podmienky Ruska pre ukončenie vojny na Ukrajine zostávajú nezmenené od augustového summitu medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, vyhlásil v utorok šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov. Odmietol zároveň výzvy na zastavenie bojov bez toho, aby boli vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Trump v piatok po rokovaniach s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome naliehal na Moskvu aj Kyjev, aby uzavreli prímerie na súčasných frontových líniách. Podporu tejto výzve, ako aj Trumpovým snahám o ukončenie vojny, v utorok v spoločnom vyhlásení vyjadrili predstavitelia EÚ a lídri deviatich európskych krajín vrátane Zelenského.
Lavrov v utorok obvinil Ukrajinu a jej európskych spojencov, že vyvíjajú tlak na Spojené štáty, aby zmenili svoj postoj a namiesto dlhodobého komplexného riešenia konfliktu sa zamerali na dočasné riešenie v podobe prímeria. „Tento prístup je však v rozpore s tým, na čom sa prezidenti Trump a Putin dohodli v Anchorage, a to zamerať sa na základné príčiny,“ zdôraznil podľa TASS ruský minister.
Summit na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage 15. augusta sa skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no Trump aj Putin hovorili o „pokroku“.
Moskva dlhodobo požaduje vyriešenie toho, čo označuje za základné príčiny vojny. Medzi ne patria napríklad to, aby Ukrajina zostala neutrálnou krajinou bez jadrových zbraní, vzdala sa ambícií vstúpiť do NATO a aby zabezpečila ochranu rusky hovoriacich obyvateľov. Kyjev tieto požiadavky považuje za neprijateľné.
Putin, na príkaz ktorého ruské jednotky vo februári 2022 vpadli na Ukrajinu, podľa Reuters takisto chce, aby západní lídri dali písomný prísľub zastaviť rozširovanie NATO na východ. Severoatlantická aliancia ale tvrdí, že rozhodnutie o vstupe do jej štruktúr závisí od jednotlivých krajín.
Ukrajina dlhodobo trvá na okamžitom prímerí na súčasných líniách bojov pred mierovými rokovaniami. Naopak, Moskva podľa Reuters vyhlásila, že ako jednu z viacerých podmienok pre zastavenie bojov požaduje, aby Ukrajina odstúpila Rusku ďalšie územia.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok vyhlásil, že akékoľvek rokovania týkajúce sa územia Ukrajiny musí viesť výlučne prezident Zelenskyj. „Nikto iný to nemôže urobiť. Preto je na Ukrajine, aby rozhodla o sebe a svojom území,“ povedal novinárom k plánovanému stretnutiu medzi Putinom a Trumpom v Budapešti.
