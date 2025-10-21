Fico: Najvýznamnejší odkaz je, že za štátny rozpočet hlasovalo 79 poslancov
- DNES - 14:46
- Bratislava
Rozpočet verejnej správy ráta v budúcom roku s poklesom deficitu zo súčasných 5 % hrubého domáceho produktu na 4,1 %.
Koalícia je stabilná, čo potvrdzuje, že za návrh štátneho rozpočtu hlasovalo v utorok 79 poslancov z koaličných strán, ale aj nezaradení poslanci okolo ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý). Po hlasovaní v Národnej rade SR to povedal premiér Robert Fico (Smer-SD).
„Politický odkaz, že 79 poslancov Národnej rady, teda celá vládna koalícia, ako vznikla v roku 2023, hlasovalo za štátny rozpočet, že poslanci podporili predtým aj konsolidačný zákon, je v danom okamihu najvýznamnejší, potvrdzuje stabilitu vládnej koalície,“ povedal Fico.
Premiér zopakoval, že jeho vláda preberala verejné financie v najhoršom stave z celej EÚ, no napriek tomu ich chce odovzdať novej vláde v roku 2027 „v normálnom stave“, ktorý umožní, aby Slovensko bolo vnímané ako dôveryhodný finančný partner a ako krajina, kde sa oplatí investovať.
Napriek konsolidačným opatreniam sa podľa Fica podarilo zvýšiť príjmy pre ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo školstva, zachovať trinásty dôchodok a aj sociálny štandard. V budúcom roku sa podľa neho bude vláda sústreďovať na dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú zoštíhľovania štátnej správy.
„Hovoríme veľmi jasne a spoločne o tom, aké podnety urobíme na hospodársky rast, predovšetkým, najmä hľadanie ďalších investícií. Veľa hovoríme o tom, ako sa postaviť k obrovským daňovým únikom, ako sa postaviť k efektívnejšiemu výberu daní. Toto sú všetko témy, na ktoré sa chceme pozrieť v najbližších týždňoch a myslím si, že sme schopní v krátkom čase aj prísť s balíkom legislatívnych návrhov, ktoré môžu byť základom nášho postupu v roku 2026,“ dodal premiér.
Predseda Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD) zdôraznil, že rozprava k rozpočtu nebola skrátená a každý poslanec sa k štátnemu rozpočtu vyjadriť mohol. Nevyjadrili sa podľa neho iba tí, ktorí počas rozpravy neboli v sále. „To je odkaz našej opozícii, ktorá nevyužila možnosť a z 12 prihlásených poslancov opozície ústne, všetkým dvanástim prepadla možnosť sa k rozpočtu vyjadriť,“ pripomenul.
Spokojní boli po hlasovaní aj lídri koaličných strán Andrej Danko (SNS) a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Šéf Hlasu-SD zdôraznil, že sa podarilo zachovať 13. dôchodok aj súčasné nastavenie druhého piliera. Prioritou rozpočtu je podľa neho kvalitné školstvo a dostupná zdravotná starostlivosť. Danko zasa ocenil, že sa nekrátili peniaze na šport.
