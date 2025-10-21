Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov
- DNES - 14:37
- Brusel
Viac než 2000 európskych vedcov varovalo, že Európska únia sa môže pri stanovovaní svojich klimatických cieľov pre rok 2040 odkloniť od vedeckých odporúčaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Politická diskusia sa čoraz viac vzďaľuje vedeckým dôkazom,“ uviedli vedci v otvorenom liste adresovanom lídrom EÚ, ktorí budú o klimatických cieľoch rokovať na štvrtkovom summite v Bruseli.
Diskusia sa bude opierať o návrh Európskej komisie z júla, ktorý počíta so znížením emisií do roku 2040 o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Návrh ešte musia schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament, pričom v niektorých krajinách vyvoláva odpor.
„Vyzývame politikov, aby sa držali vedy,“ uviedli signatári listu z rôznych univerzít a vedeckých inštitúcií. Navrhované zníženie emisií o najmenej 90 percent podľa nich „nie je len politickou voľbou, ale existenčnou nevyhnutnosťou na ochranu budúcnosti Európy a zabezpečenie života ľudí tvárou v tvár čoraz vyššiemu riziku prekročenia kritických bodov zlomu“.
Ak sa ciele podarí naplniť správnym spôsobom, mohli by podľa vedcov priniesť aj hospodárske prínosy – nižšie účty za energiu, nové pracovné miesta a miliardové úspory na dovoze fosílnych palív.
