  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 21.10.2025Meniny má Uršuľa
16°Bratislava

Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov

  • DNES - 14:37
  • Brusel
Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov

Viac než 2000 európskych vedcov varovalo, že Európska únia sa môže pri stanovovaní svojich klimatických cieľov pre rok 2040 odkloniť od vedeckých odporúčaní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Politická diskusia sa čoraz viac vzďaľuje vedeckým dôkazom,“ uviedli vedci v otvorenom liste adresovanom lídrom EÚ, ktorí budú o klimatických cieľoch rokovať na štvrtkovom summite v Bruseli.

Diskusia sa bude opierať o návrh Európskej komisie z júla, ktorý počíta so znížením emisií do roku 2040 o 90 percent v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Návrh ešte musia schváliť členské štáty EÚ a Európsky parlament, pričom v niektorých krajinách vyvoláva odpor.

Vyzývame politikov, aby sa držali vedy,“ uviedli signatári listu z rôznych univerzít a vedeckých inštitúcií. Navrhované zníženie emisií o najmenej 90 percent podľa nich „nie je len politickou voľbou, ale existenčnou nevyhnutnosťou na ochranu budúcnosti Európy a zabezpečenie života ľudí tvárou v tvár čoraz vyššiemu riziku prekročenia kritických bodov zlomu“.

Ak sa ciele podarí naplniť správnym spôsobom, mohli by podľa vedcov priniesť aj hospodárske prínosy – nižšie účty za energiu, nové pracovné miesta a miliardové úspory na dovoze fosílnych palív.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili

Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili

DNES - 15:18Zahraničné

Sergej Lavrov odmietol výzvy na zastavenie bojov na Ukrajine bez toho, aby boli vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu.

Zelenskyj: Iba rakety dlhého doletu vrátia Putina späť do reality

Zelenskyj: Iba rakety dlhého doletu vrátia Putina späť do reality

DNES - 14:12Zahraničné

Iba tlak na Rusko môže zastaviť jeho útoky a iba rakety dlhého doletu vrátia ruského prezidenta Vladimira Putina späť do reality, vyhlásil v utorok tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj.

Termín schôdzky Trump - Putin podľa Kremľa nebol stanovený. Je nejasné, kedy bude

Termín schôdzky Trump - Putin podľa Kremľa nebol stanovený. Je nejasné, kedy bude

DNES - 13:58Zahraničné

Dmitrij Peskov tiež povedal, že je predčasné hovoriť o prípadnej účasti lídrov akýchkoľvek krajín EÚ.

Na vymenovanie japonskej premiérky Takaičiovej reagovali EÚ, Južná Kórea a Čína

Na vymenovanie japonskej premiérky Takaičiovej reagovali EÚ, Južná Kórea a Čína

DNES - 11:52Zahraničné

Predstavitelia EÚ, Južnej Kórey a Číny zareagovali na vymenovanie Sanae Takaičiovej do funkcie premiérky Japonska, o ktorom rozhodla dolná komora japonského parlamentu.

Vosveteit.sk
Tieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanúTieto mimoriadne populárne telefóny Xiaomi to majú spočítané, nový Android 16 už nedostanú
Väčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnostiVäčšia palebná sila, no nižšia váha. Zbrojovka Moog predstavila zbraňový systém, ktorý otvára armáde nové možnosti
Tieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by malTieto funkcie má zapnuté v mobile takmer každý. Spôsobujú, že sa ti mobil vybíja rýchlejšie, než by mal
V aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejochV aplikácii Google Mapy v Android Auto sa objavila funkcia, ktorá doteraz fungovala len na väčších displejoch
Vedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhovVedci dosiahli niečo, čo pripomína hranie sa na bohov. Po prvýkrát geneticky preprogramovali správanie druhov
Lacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkovLacná, ale smrteľná: Nová strela Ragnarök od zbrojovky Kratos vzbudila pozornosť odborníkov
Zem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončíZem čaká desivý koniec. Vedci z NASA vypočítali, kedy nastane bod zlomu a život, ako ho poznáme, na planéte skončí
Vakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku životaVakcína proti COVID-19 má nečakaný účinok na pacientov s rakovinou. Takto ovplyvnila ich dĺžku života
Dostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniecDostane sa Čína na Mesiac skôr ako USA? Všetko nasvedčuje tomu, že Američania budú ťahať za kratší koniec
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP