15-ročný chlapec zo Slovenska sa stratil v USA. Rodina žiada o pomoc
- DNES - 16:53
- New York
Michal zmizol v New Yorku, jeho rodina prosí o pomoc.
Polícia v New Yorku v spolupráci so slovenskou políciou a pátracími tímami vyhlásila pátranie po iba 15-ročnom Michalovi Hüblerovi z Bardejova. Mladík, ktorý bol na pobyte v Spojených štátoch, je nezvestný od 19. augusta. Jeho zúfalá rodina sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc.
Michal odcestoval do Spojených štátov 10. augusta 2025 na výlet, ktorý sa však zmenil na nočnú moru. "Čakal ho výlet plný zážitkov, nových miest a inšpirácie. Lenže namiesto radosti dnes naša rodina prežíva najväčšiu bolesť – náš syn Michal je nezvestný," uviedla rodina vo vyhlásení na platforme GoFundMe, kde založila zbierku na pokrytie vysokých nákladov spojených s pátraním v USA. "Je mladý a nikdy predtým nebol sám tak ďaleko od domova. Obávame sa, že sa nachádza v ohrození," dodali rodičia.
Foto: minv.sk
Posledná potvrdená informácia o jeho pohybe je z 19. augusta 2025, kedy bol videný v mestskej časti Staten Island v New Yorku. Na druhý deň ráno už vo svojej izbe nebol. Odvtedy sa nikomu neozval. Jeho telefón je vypnutý od 20. augusta a nebola zaznamenaná žiadna aktivita na jeho profiloch na sociálnych sieťach či emailoch. Prípadom sa zaoberá newyorská polícia. Podľa dostupných informácií existovala možnosť, že 20. augusta odletel z New Yorku. Podľa najnovších informácií sa môže nachádzať v Kalifornii alebo na Floride.
Foto: facebook
Popis nezvestného
Michal je vysoký 180 cm a má štíhlu postavu. Má mierne kučeravé hnedé vlasy, nosí fixný zubný strojček.
Naposledy mal na sebe pravdepodobne čierne tepláky značky Adidas, bledomodrú mikinu značky Polo a biele tenisky značky Jordan. Nosí tiež sivý ruksak a čierny kufor na kolieskach.
Pri sebe mal notebook MacBook Air a dva mobilné telefóny – iPhone 16 Pro Max (IMEI: 353393812833863) a iPhone 16 (IMEI: 358722573624936). V jednom z nich používal slovenskú SIM kartu, ktorá je však od 20. augusta neaktívna.
Rodina a polícia žiadajú verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k nájdeniu Michala. V prípade, že máte relevantné poznatky o jeho pohybe, kontaktujte newyorskú políciu, slovenskú políciu na linke 158, alebo priamo Pátrací Tím Východ na telefónnom čísle 0908 368 723.
Ukrajina predĺžila stanné právo a všeobecnú mobilizáciu o ďalších 90 dní
Ukrajinský parlament v utorok schválil predlženie stanného práva a všeobecnej mobilizácie o ďalších 90 dní do februára 2026.
Trump: Naši blízkovýchodní spojenci sú pripravení „napraviť Hamas“
Podľa šéfa Bieleho domu stále existuje nádej, že Hamas urobí správnu vec.
Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili
Sergej Lavrov odmietol výzvy na zastavenie bojov na Ukrajine bez toho, aby boli vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu.
Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov
Viac než 2000 európskych vedcov varovalo, že Európska únia sa môže pri stanovovaní svojich klimatických cieľov pre rok 2040 odkloniť od vedeckých odporúčaní.