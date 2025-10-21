  • Články
15-ročný chlapec zo Slovenska sa stratil v USA. Rodina žiada o pomoc

  • DNES - 16:53
  • New York
Michal zmizol v New Yorku, jeho rodina prosí o pomoc.

Polícia v New Yorku v spolupráci so slovenskou políciou a pátracími tímami vyhlásila pátranie po iba 15-ročnom Michalovi Hüblerovi z Bardejova. Mladík, ktorý bol na pobyte v Spojených štátoch, je nezvestný od 19. augusta. Jeho zúfalá rodina sa obrátila na verejnosť so žiadosťou o pomoc.

Michal odcestoval do Spojených štátov 10. augusta 2025 na výlet, ktorý sa však zmenil na nočnú moru. "Čakal ho výlet plný zážitkov, nových miest a inšpirácie. Lenže namiesto radosti dnes naša rodina prežíva najväčšiu bolesť – náš syn Michal je nezvestný," uviedla rodina vo vyhlásení na platforme GoFundMe, kde založila zbierku na pokrytie vysokých nákladov spojených s pátraním v USA. "Je mladý a nikdy predtým nebol sám tak ďaleko od domova. Obávame sa, že sa nachádza v ohrození," dodali rodičia.

Foto: minv.sk

Posledná potvrdená informácia o jeho pohybe je z 19. augusta 2025, kedy bol videný v mestskej časti Staten Island v New Yorku. Na druhý deň ráno už vo svojej izbe nebol. Odvtedy sa nikomu neozval. Jeho telefón je vypnutý od 20. augusta a nebola zaznamenaná žiadna aktivita na jeho profiloch na sociálnych sieťach či emailoch. Prípadom sa zaoberá newyorská polícia. Podľa dostupných informácií existovala možnosť, že 20. augusta odletel z New Yorku. Podľa najnovších informácií sa môže nachádzať v Kalifornii alebo na Floride.

Foto: facebook

Popis nezvestného

Michal je vysoký 180 cm a má štíhlu postavu. Má mierne kučeravé hnedé vlasy, nosí fixný zubný strojček.

Naposledy mal na sebe pravdepodobne čierne tepláky značky Adidas, bledomodrú mikinu značky Polo a biele tenisky značky Jordan. Nosí tiež sivý ruksak a čierny kufor na kolieskach.

Pri sebe mal notebook MacBook Air a dva mobilné telefóny – iPhone 16 Pro Max (IMEI: 353393812833863) a iPhone 16 (IMEI: 358722573624936). V jednom z nich používal slovenskú SIM kartu, ktorá je však od 20. augusta neaktívna.

Rodina a polícia žiadajú verejnosť o akékoľvek informácie, ktoré by mohli viesť k nájdeniu Michala. V prípade, že máte relevantné poznatky o jeho pohybe, kontaktujte newyorskú políciu, slovenskú políciu na linke 158, alebo priamo Pátrací Tím Východ na telefónnom čísle 0908 368 723.

Zdroj: Info.sk, Pátrací Tím Východ
