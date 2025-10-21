Zelenskyj: Iba rakety dlhého doletu vrátia Putina späť do reality
- DNES - 14:12
- Kyjev
Iba tlak na Rusko môže zastaviť jeho útoky a iba rakety dlhého doletu vrátia ruského prezidenta Vladimira Putina späť do reality, vyhlásil v utorok tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj.
Vyjadril sa tak po najnovších ruských úderoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru, ktoré spôsobili výpadky elektriny pre státisíce ľudí, informuje TASR.
Energetická infraštruktúra bola podľa Zelenského zasiahnutá v Černihivskej a Sumskej oblasti, Rusko takisto podniklo pomocou dronov útok na transformátory v Záporožskej oblasti. V dotknutých regiónoch sa momentálne snažia obnoviť dodávky elektrickej energie. Prácam podľa predchádzajúceho vyhlásenia Kyjeva bránili ruské drony, ktoré krúžili nad poškodenými zariadeniami.
Výpadky prúdu v dôsledku ruských útokov hlásia na Ukrajine v posledných týždňoch pravidelne. Kyjev tvrdí, že ukrajinská energetická infraštruktúra je hlavným terčom úderov pred vykurovacou sezónou. Taktika Ruska podľa Zelenského „spočíva v zabíjaní ľudí a šírení teroru prostredníctvom chladu“.
Zelenskyj tvrdí, že Putin prejavil ochotu opäť rokovať o ukončení vojny na Ukrajine, keď pred pár týždňami pocítil „skutočný tlak a hrozbu“ možného dodania amerických rakiet Tomahawk Ukrajine. Tieto rakety, schopné zasiahnuť ciele hlboko v Rusku vrátane Moskvy, Washington nateraz odmietol Kyjevu poskytnúť.
„Ale hneď ako tlak mierne poľavil, Rusi sa začali snažiť vyvliecť z diplomacie a odkladať dialóg,“ uviedol Zelenskyj na sieti X. „Iba dostatočné kapacity dlhého dosahu v našej obrane vrátia Putina späť do reality,“ dodal.
Americký prezident Donald Trump po piatkovej schôdzke s ukrajinským lídrom v Bielom dome priznal, že ukrajinské útoky hlbšie v Rusku by predstavovali eskaláciu konfliktu. Podľa Zelenského vtedajších vyjadrení sa dohodli, že o raketách dlhého doletu zatiaľ nebudú verejne hovoriť.
Lavrov: Podmienky Ruska pre ukončenie vojny sa od summitu na Aljaške nezmenili
Sergej Lavrov odmietol výzvy na zastavenie bojov na Ukrajine bez toho, aby boli vyriešené tzv. základné príčiny konfliktu.
Vedci varujú EÚ pred odklonom od vedy pri stanovovaní klimatických cieľov
Viac než 2000 európskych vedcov varovalo, že Európska únia sa môže pri stanovovaní svojich klimatických cieľov pre rok 2040 odkloniť od vedeckých odporúčaní.
Termín schôdzky Trump - Putin podľa Kremľa nebol stanovený. Je nejasné, kedy bude
Dmitrij Peskov tiež povedal, že je predčasné hovoriť o prípadnej účasti lídrov akýchkoľvek krajín EÚ.
Na vymenovanie japonskej premiérky Takaičiovej reagovali EÚ, Južná Kórea a Čína
Predstavitelia EÚ, Južnej Kórey a Číny zareagovali na vymenovanie Sanae Takaičiovej do funkcie premiérky Japonska, o ktorom rozhodla dolná komora japonského parlamentu.