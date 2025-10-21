Termín schôdzky Trump - Putin podľa Kremľa nebol stanovený. Je nejasné, kedy bude
- DNES - 13:58
- Moskva
Presný termín plánovaného stretnutia medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom zatiaľ ani jedna strana nestanovila, preto nie je jasné, kedy sa uskutoční, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Povedal tiež, že je predčasné hovoriť o prípadnej účasti lídrov akýchkoľvek krajín EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Peskov sa takto vyjadril po tom, čo stanica CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje informovala o odklade prípravného stretnutia ministrov zahraničných vecí Ruska a USA, Sergeja Lavrova a Marca Rubia, ktoré má predchádzať summitu na úrovni prezidentov. Moskva však tvrdí, že ministri, ktorí spolu v pondelok viedli telefonický rozhovorov, sa na osobnej schôdzke ešte ani nedohodli.
„Počúvajte, prezidenti si porozumeli, ale nemôžeme odložiť to, čo ešte nebolo definitívne dohodnuté,“ uviedol Peskov s tým, že takýto summit si vyžaduje dôslednú prípravu. „To môže trvať nejaký čas. Preto od začiatku neboli stanovené žiadne presné termíny,“ uviedol a dodal, že Moskva ani nemá predstavu o tom, kedy by sa stretnutie mohlo konať.
Trump po minulotýždňovom telefonáte s Putinom oznámil, že sa dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej metropole Budapešť, aby zistili, či dokážu ukončiť vojnu na Ukrajine. Vtedy vyjadril aj očakávanie, že schôdzka by mohla prebehnúť do dvoch týždňov.
Predstaviteľ Bieleho domu citovaný CNN uviedol, že plánovaná schôdzka ministrov, považovaná za kľúčový prípravný krok pre druhý tohtoročný summit lídrov USA a Ruska, sa neuskutoční - aspoň zatiaľ nie. Dôvod odkladu stretnutia nebol bezprostredne jasný, jeden zo zdrojov stanice ale povedal, že Rubio a Lavrov vyjadrili rozdielne očakávania ohľadom možného ukončenia ruskej invázie na Ukrajinu.
Hovorca Kremľa podľa agentúry TASS označil za predčasné diskutovať o tom, či sa na summite medzi ruským a americkým prezidentom v Budapešti zúčastnia aj zástupcovia členských krajín EÚ. Reagoval tak na informáciu magazínu Politico, že niektorí lídri Únie budú v najbližších dňoch lobovať za svoju účasť a aj za to, aby pri rokovacom stole sedel ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten už predtým vyhlásil, že je pripravený, ak bude pozvaný.
Peskov sa vyjadril aj k medializovaným informáciám, že sa Putin by do Maďarska mohol pricestovať v tom istom lietadle ako Trump, čo podľa svojich slov považuje za „fantazijnú“ verziu prípadného príchodu ruského prezidenta. Ruský poslanec Michail Deľagin predtým podľa denníka Izvestija povedal, že keďže bude Putinovo lietadlo prelietavať cez niekoľko krajín, považuje let s Trumpom za najúspešnejšiu možnosť.
