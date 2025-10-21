Po zrážke vlakov ostávajú v košickej UNLP traja pacienti
Po zrážke dvoch rýchlikov pri Jablonove nad Turňou z minulého týždňa ostávajú v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) v Košiciach hospitalizovaní ešte traja pacienti, z toho jeden s ťažkými zraneniami. TASR to potvrdila v utorok hovorkyňa nemocnice Ladislava Šustová.
„Jeden pacient, ktorý utrpel v čase nehody ťažké zranenia, a dvaja pacienti, ktorých zdravotný stav si vyžadoval hospitalizáciu v dôsledku stredne ťažkých zranení,“ doplnila hovorkyňa.
Po vlakovom nešťastí v UNLP Košice ošetrili spolu 36 zranených. Z nich hospitalizovali 13 pacientov so stredne ťažkými zraneniami. Jedného pacienta po operácii vo vážnom stave hospitalizovali na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Desiatky zranených po nehode ošetrili v ďalších nemocniciach.
Vo fakultnej nemocnici v košickej Šaci hospitalizovali sedem zranených pacientiek. „Všetky pacientky boli počas víkendu prepustené domov, v nemocnici Agel Košice-Šaca už nemáme žiadnu pacientku zo spomínaného vlakového nešťastia,“ uviedla pre TASR riaditeľka odboru PR a styku s verejnosťou Agel SK Nancy Závodská.
V nemocnici v Rožňave mali k pondelku (20. 10.) hospitalizovaných ešte dvoch pacientov, oboch v stabilizovanom stave. „Ďalší dvaja pacienti už boli prepustení do domácej liečby,“ uviedla pre TASR PR špecialistka Penta Hospitals SK Bianka Krejčíová.
Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove prijali po nehode jedného pacienta s ťažkým zranením chrbtice, jeho stav bol stabilizovaný.
K zrážke rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok 13. októbra dopoludnia. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí, väčšina z nich sa zranila.
