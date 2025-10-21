  • Články
  • DNES - 12:29
  • Valaská
Rozsiahly požiar v bytovom dome: Obec vyhlásila mimoriadnu situáciu

Obec Valaská v Breznianskom okrese vyhlásila pre rozsiahly utorkový požiar v miestnom bytovom dome mimoriadnu situáciu.

Postihnutých bolo celkovo 16 bytov, z toho tri sú zničené a nie sú v aktuálnom stave spôsobilé na bývanie. Na sociálnej sieti o tom informoval starosta Valaskej Peter Jenča.

Dodal, že udalosť sa stala v utorok v skorých ranných hodinách na Námestí 1. mája 461/9. Statik po obhliadke poškodených bytov v jednom vchode konštatoval, že si po požiari vyžadujú celkovú rekonštrukciu. „Obec v tejto súvislosti vykonáva záchranné a zabezpečovacie práce,“ objasnil starosta. Spomenul, že po kompletnom vyprataní a vyčistení bytových jednotiek urobia ďalšiu obhliadku na prípadné zistenie skrytých chýb.

Ako ďalej uviedol, pri požiari zasahovali policajti z Podbrezovej, ktorí zasiahli pri evakuácii celého bytového domu. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Valaskej, hasiči a záchranná zdravotná služba z Brezna.

Foto: Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj

Zdroj: Info.sk, TASR
